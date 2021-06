Southgate: Navrhoval jsem očkování. Šilhavý odvádí skvělou práci. Co Kane?

Jak to s oběma hráči vypadá?

„Zjišťujeme, jaké měli kontakty, nevíme, jak to bude vypadat. Asi to zjistíme během následujících dvanácti hodin, to znamená, že chytřejší budeme až v úterý ráno. Může se stát, že je budeme muset někým nahradit, ale nechci předjímat. Na předzápasovém tréninku jsme je měli, teprve potom jsme se dozvěděli o té situaci. V neděli jsme měli povinné PCR testy, v pondělí jsme je radši kvůli kontaktu s Gilmourem opakovali. Narušilo nám to plány, nevíme, jestli budou na zápas nebo je čeká deset dnů v izolaci...“

Co za kontakt rozhodlo, že šli do karantény zrovna Mount s Chilwellem?

„Nevím, jaké faktory rozhodovaly. Asi nezáleželo jen na tom, že se s ním setkali na hřišti. V Premier League jsme měli případy, kdy kontakt na hřišti nebyl vyhodnocen jako rizikový. Zatím nemáme další informace.“

Jste srozuměn s tím, jaký to může mít důsledek?

„Nechci to nijak dramatizovat a dostávat Skotsko do rozpaků, ale když jste všichni ve společné šatně s pozitivním, tak jak by to mělo dopadnout? Nevím, není to na mně. Musíme to holt přijmout, stejně jako celý svět.“

Vy jste se ale v březnu snažil nabídnout řešení...

„Navrhoval jsem, ať jsou účastníci EURO očkováni, ale byl jsem za to zkritizován. Vím, že v tu dobu byla situace jiná a že jsme jako sportovci nebyli na řadě, protože bylo potřeba nejdřív naočkovat zranitelné skupiny. Teď jsme se ale dostali do bodu, kdy by bylo užitečné být očkovaný. I když jak víme, tak ani to nezabrání tomu, abyste covid nechytil.“

Snažil jste se ten nápad dostat někam výš?

„Žádné formální hovory jsem nevedl, jen jsem podotkl a vyjádřil názor, že vzhledem k tomu, že nás čeká turnaj, kde budou profíci pohromadě a budou hodně cestovat, tak by bylo možná dobré trochu zmenšit riziko nákazy. Ale tehdy se to neřešilo. Já už mám za sebou obě dávky, ale vím, že kvůli mutacím taky nejsem úplně chráněn. Snad se však opět nedostaneme do situace, kdy vás pozitivní test vyřadí úplně. Bylo by dobré přistupovat k viru jako chřipce, naučit se s ní žít. Pro nás to znamená dodržovat pravidla, proto ta izolace, dokud nebudeme mít potvrzení o tom, že jsou negativní. Pro hráče by bylo smutné, kdyby museli přijít o zápas. Ale všichni jsme ve stejné situaci, řada lidí přišla o práci, o výdělek. Musíme přihlédnout i k tomu, kolik má covid obětí.“

Pojďme k fotbalu. Jak na Čechy?

„Proti Česku to bude jiné než proti Skotsku. Tam to od nás nebylo ideální, přestože jsme šedesát procent času drželi míč, nepodařilo se nám prorazit jejich obranu. Úterního soupeře velice respektujeme, jejich trenér odvádí skvělou práci. Češi jsou nebezpeční, musíme se dobře připravit.“

A taky se musí výrazně zlepšit Harry Kane...

„Harry je dlouhodobě nejlepším a nejdůležitějším hráčem týmu. Je klíčem k úspěchu. Ano, máme i další gólové hráče, ale Harry střílí nejvíce branek. Chápu, že tito hráči to mají komplikovanější, protože jsou pod drobnohledem, ale on je opravdu fenomenální, navíc je to velká osobnost.“

Ale je z formy. Zvažujete, že ho vyndáte ze sestavy?

„Harry je nyní skoro vyvrhelem v britském tisku, ale on je zkrátka skvělý hráč. Za dobu, co jsem u nároďáku, dostávám na něj otázky skoro pořád. Má období, kdy mu to střílí víc a kdy méně. To se opakuje, je to takový cyklus. Takoví hráči jsou vždy pod drobnohledem, mají to komplikovanější než ostatní, na které není upřená taková pozornost. Málokdo si ten tlak dokáže představit, já ano. Myslím, že zatím se mi docela daří dostávat z něj to nejlepší.“

Takže varianta, že by na hrotu nastoupil Calvert-Lewin nebo Rashford, neexistuje?

„Calvert-Levin je skvělý hroťák, na podzim nám velmi pomohl. Stejně tak Rashford. Oba ale chápou svou roli a dobře vědí, kdo je naše nejlepší devítka. Uvidíte, že Harry to proti Čechům ukáže a že bude mít jeho přítomnost na ostatní ohromně pozitivní vliv.“

A jak to vypadá s uzdraveným Maguirem a Hendersonem?

„Kvůli zranění chyběli delší dobu, ale už se jim na tréninku daří a na zápas budou k dispozici. Jsme rádi, že je jim lépe. Ještě se nepodívali na trávník, ale mají velký vliv na soudržnost týmu. Chtějí hrát, to je jasné. Věřím, že do tohoto turnaje ještě zasáhnou.“