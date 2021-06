Dojemná střídání na EURO: Panděv se loučil, Italové měnili i brankáře

Na EURO vrcholí základní skupiny, aktuálně už má jistotu postupu do osmifinále 11 reprezentací. Včetně té české. Kromě propočtů, kdo projde do play off, ale zaujala i střídání v závěrech utkání. Se Severní Makedonií se v pondělí dojemně loučil zkušený útočník Goran Panděv. A ještě o den dřív vzbudil zájem tah italského trenéra Roberta Manciniho, který těsně před závěrečným hvizdem protočil brankáře. Co ho k tomu vedlo?