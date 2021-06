Češi vydělali už 318,5 milionu korun. Kolik je ve hře proti Nizozemsku?

Česká reprezentace vydělala na letošním EURO dosud necelých 319 milionů korun. Její odměna se skládá z prémie za účast na turnaji, výhru 2:0 nad Skotskem, remízu 1:1 s Chorvatskem a kvalifikaci do osmifinále. Postup přes Nizozemsko do dalšího kola by vynesl dalších 65 milionů korun.