Smáli se mu, ale teď... Vonášek tipoval, že Švýcaři ovládnou EURO

Ještě v pondělí vpodvečer byl za blázna, dnes za machra. Roman Vonášek v interní tipovačce zaměstnanců fotbalové asociace vybral na evropský trůn Švýcarsko. „Už teď vypadám jako odborník. Co teprve, kdyby to opravdu vyhráli,“ směje se bývalý fotbalista a stávající člen komise mládeže po senzační švýcarské výhře nad Francií v penaltovém rozstřelu .

Trochu z recese, trochu po zralé úvaze označil Roman Vonášek za příští evropské šampiony Švýcarsko. Po slavném obratu proti Francii, největšímu favoritovi turnaje, už nevypadá jako úplný fantasta.

Proč Švýcarsko?

„Já se musím přiznat, že jsem ho dal trochu ze srandy. Ne úplně, ale trochu jo. Nikdy totiž nedávám jako tip na vítěze někoho z velkých favoritů. Spíš takového, koho nikdo nevybere. Takže žádná Itálie, Francie, Německo, Belgie a podobně. Začalo to někdy v roce 2014 na mistrovství světa, kdy jsem dával Belgii. To ještě neměla tak silný tým jako nyní, teprve rostl. Pak jsem dával třeba Uruguay. No a teď Švýcarsko. Měl jsem tři varianty, zvolil jsem takhle.“

Které další dva týmy byly ve hře?

„Dánsko a Švédsko. Teď, podle toho, jak se turnaj vyvíjí, bych spíš dával Dány. Ti se mi líbí. Švýcaři sice postoupili přes Francouze, ale Dánové se mi líbí víc.“

Příští soupeř českého týmu.

„Jo, budeme to mít těžké.“

Proč tedy padla volba na Švýcary?

„Hrajou organizovaně, má to hlavu, patu. Jsou běhaví, umí dát góly. A jsou mi sympatičtí. Pro mě jsou něco jako takový házenkářský Katar. Taková směska fotbalistů různého původu. Nějak je sleduju, dohromady jim to funguje. Třeba Rusko nebo Ukrajinu bych nedával, Švýcarsko je výš. Nejdřív se mi tady trochu smáli, ale teď už mi volají, že to asi celé vyhraju. Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.“

Věříte tomu?

„Popravdě? Ne. Vidím to na Itálii, kterou jsem dal původně do finále.“

Jak jste tipoval, že dopadne český tým?

„Tady jsem vybouchl. Já ho poslední dobou vždycky dával do čtvrtfinále, semifinále, spíš to nevycházelo. Tak jsem ho teď nechal vypadnout ve skupině a jsem rád, že jsem se hodně spletl.“

