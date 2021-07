Vaclík: česká jednička! Předčí hvězdy, ve hře jsou zajímavá angažmá

Člověk by na jeho místě měl nervy nadranc. Jen si to vezměte: Tomáš Vaclík je bez práce, sezonu promarodil, za Sevillu odchytal jen osm zápasů. A k tomu všemu to EURO... Kdepak! Žádná deprese. Český brankář na turnaji válí. Chytá první třídu a Evropa si všímá. „Je vynikající. Ještě se dočká velkého klubu,“ predikuje Dušan Uhrin, kouč stříbrné party z roku 1996. Jaké kluby mají o českého gólmana? A v čem předčí největší brankářské hvězdy? Vše najdete v zamčené části článku.