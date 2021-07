Čtvrtfinále proti Dánsku? Experti čekají hodně vyrovnanou bitvu

Devětatřicet procent lidí sází s kurzem 3,57:1 na vítězství českého týmu, třináct procent má pak na tiketu remízu podevadesáti minutách v kurzu 3,05:1. „Očekávám vyrovnaný zápas, mírnými favority jsou ale Dánové. Myslím si, že mají kvalitnější tým, který se už vzpamatoval z šoku v prvním zápase, říká bookmaker Chance, Karel Brettschneider.

"Na druhou stranu co chybí českým hráčům na kvalitě, to vynahrazují týmovým pojetím a bojovností. Nepřekvapilo by mě, kdyby zápas dospěl do prodloužení,“ dodává.

Sázkaře také láká kurz 1,47:1 na to, že padnou alespoň dvě branky, často tipují výsledek zápasu bez remízy – Dánsko 1,59:1 nebo že Češi dají během utkání více než jeden gól.

Kurz na zisk titulu pro českou reprezentaci je aktuálně 24:1. Na sobotní zápas je zatím vsazeno více než milion korun a na Euro celkově přijala Chance náběry za 218 milionů.