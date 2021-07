Anketa expertů: Postoupíme, shodují se. Chvála pro Čelůstku, co sestava?

Semifinále! To musí vyjít! Oslovení experti se shodují, že Češi mají obrovskou šanci dostat se mezi nejlepší čtyři mužstva Evropy, ačkoli Dánové bude velmi silným soupeřem. Změny v sestavě na předchozí osmifinále se osvědčily, zato turnajový systém je blázinec, který dovede pochopit z oslovených jen Radek Bejbl. 1. Jak čtvrtfinále dopadne?

2. Jaká by měla být sestava?

3. Co říkáte na systém turnaje?

Július Bielik bývalý reprezentační obránce 1. „V každém případně se mi hra kluků líbí. Proti Nizozemsku jsem byl trochu na pochybách, ale musím tým pochválit, doopravdy super výkon a výsledek. Věřím, že mají otevřenou cestu dál, druhá část pavouka by byla těžší. Srdce mi říká, že vyhrajeme, i když hlava velí, ať jsem opatrný, protože Dánové jsou houževnatí, hrají velice dobrý fotbal. Přesto budu věřit v postup a ve výhru 1:0.“ 2. „Tohle každý vidí asi různě, jsme národ trenérů, jak se říká, ale Jarda Šilhavý je odborník, vybere sestavu, která bude úspěšná. Dojem na mě udělal hlavně Tomáš Holeš, u něho si člověk říká, kde se to v něm pořád bere, fantastický výkon. Když takhle bude pokračovat dál, zahraničí ho nemine.“ 3. „Utkání v Baku je vzdálené evropským podmínkám a dlouhé cestování v dané situaci, kdy hráči musí neustále být v bublině, ničemu neprospívá. I taková záležitost může sehrát roli, ale oba týmy jsou na tom stejně. Každopádně se mi to nelíbí.“ Na fotbal se rád dívám sám. Holeš si svým výkonem řekl o zahraniční angažmá

Luboš Kozel bývalý reprezentační obránce 1. „Před EURO nepatřila naše reprezentace k těm, u nichž by se věřilo, že touhle dobou ještě pořád bude na turnaji. Ale zápas za zápasem rostou naše výkony, sebedůvěra i euforie veřejnosti, to je skvělé. Ukazuje se, že se nemáme čeho bát a věřím, že ani v sobotu to nemusí skončit. I u Dánů bude hrát velkou roli rostoucí sebevědomí, víra ve vlastní schopnosti, jak se dokázali dostat ze skupiny, dali čtyřku Rusku i Walesu. Šanci jít dál ale máme, věřím, že vyhrajeme třeba 2:1.“ 2. „Změny na osmifinále se osvědčily, ukázaly se jako správné. Důležité je, že dobré výkony podávají i hráči, u kterých se to třeba před turnajem tolik nečekalo, tým se může opřít třeba o Tomáše Holeše, samozřejmě o Patrika Schicka, který aspiruje na nejlepšího střelce EURO.“ 3. „Nefandím tomu a přijde mi lepší, pokud se EURO hraje na jednom místě. Je to lepší pro hráče i fanoušky z hlediska vnímání atmosféry. Takhle je to roztroušené po celé Evropě, hodně týmů lítá z domova, je to komplikované.“ Expert Kozel: Dánové jsou podobní Čechům. Důrazem a intenzitou hry jsou nebezpeční

Radek Bejbl bývalý reprezentační obránce či záložník 1. „Národní tým pokračuje ve zhruba dva roky nastoleném trendu, za tu dobu udělal ohromný pokrok a myslím, že osmifinále proti Nizozemsku bylo vyvrcholením. Postupně se dostáváme na výkonnost, na jakou máme, hráči mi přijdou hladoví, chtějí se prosadit a cítí velkou šanci, klidně se může semifinále nebo třeba i finále povést, i když Dánové budou velmi těžký soupeř. Nedokážu tipnout, čekám opravdu hodně vyrovnané utkání. Největšími favority turnaje pro mě jsou Belgičané a Angličané.“ 2. „Troufnu si říct, že sestava bude hodně podobná té, která odehrála poslední utkání proti Nizozemsku. Ten zápas se podařil, a pokud bych měl za sebe jmenovat jednoho hráče, který mě příjemně překvapil, tak musím říct Ondru Čelůstku, zvládá to výborně.“ 3. „Je potřeba se na to koukat z více perspektiv. Jeden pohled může být hráčů a realizačního týmu, druhý úplně jiný funkcionářů, pak fanoušků… Ten projekt se připravoval dlouhé roky, aby se šampionát odehrál v co nejvíce městech a zemích, jedná se o sponzorské vazby, o peníze, které se pak mohou rozmístit do celé Evropy. Je to na velké vzdálenosti, ale lítalo se dost i v Rusku, Brazílii, Jižní Africe, zase tak hrozné to není.“ Expert Bejbl: Český tým udělal progres, favorité jsou pro mě Belgie a Anglie