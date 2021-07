Šilhavý: Čtvrtfinále je nad plán, jsem hrdý. Na sudích si nic nevezmeme

Převažuje zklamání z vyřazení, nebo hrdost za celý turnaj a postup do čtvrtfinále?

„Je to přesně oboje. Jsme hodně zklamaní, kluci taky. Byly tam i nějaké slzičky. Musím říct, že jsme spolu strávili dlouhou dobu, nebylo to jednoduché, ale to, co se nám podařilo, zaslouží velkou pochvalu. Jsem hrdý na celý tým, věřím, že to podobně docení i lidé, kteří nás sledovali u obrazovky. Kluci to dohráli do úplného konce, do poslední vteřiny bojovali o prodloužení, bohužel se to nepodařilo. Potom všichni polehali na trávník, mají toho dost. Zaslouží si velký dík.“

Jaká cesta vedla k úspěchu?

„Věděli jsme, že musíme hrát disciplinovaně, týmově a že z toho musí ještě vylítnout nějaké nadstandardní individuální výkony. Ať už to byl Tomáš Vaclík, proti Nizozemsku zase Tomáš Holeš nebo produktivní Patrik Schick. Tohle jsme potřebovali, byla to jediná cesta do čtvrtfinále, což považuju za nad plán. Chtěli jsme samozřejmě postoupit, ale když jsme Dány brzy pustili do vedení, vývoj to ovlivnilo. O konečném výsledku rozhodovaly maličkosti.“

Třeba jako roh v páté minutě, který byl chybně signalizován a po kterém padl úvodní gól?

„Mrzí nás každý inkasovaný gól, ať už je to po naší chybě nebo teď po chybě rozhodčích. Ale nic si na nich nevezmeme. Možná by se to vyvíjelo jinak...“

Nemohla ta branka být důsledkem nekoncentrovanosti po inkriminovaném momentu?

„Nabízí se takové vysvětlení, ale já si to nemyslím. Hráči si nepředali hráče, neobsadili volného Delaneyho, který tam vyplaval úplně sám. Veliká chyba, ale ještě to nechci hodnotit moc detailně, protože jsem neviděl záznam.“

Dvě poločasové změny vám však pomohly, že?

„Prohrávali jsme 0:2, navíc jsme dostali gól do šatny, takže jsme museli něco udělat. Vsadili jsme na dvě střídání a způsob hry se dvěma útočníky v rozestavení 4-4-2. Soupeře jsme zatlačili a měli i další šance, nicméně potom už nám docházely síly. Nepodařilo se to, ale cením si obrovské vůle.“

Proč nebyl v nominaci zdravý Adam Hložek, který se právě do dobývání na závěr mohl hodit?

„Měli jsme tady 26 hráčů s tím, že tři musejí jít vždycky mimo tým. Nevešli se. Tentokrát to zbylo na Adama, nic jiného za tím nehledejte.“

Asi budete souhlasit, že Dánové ukázali velkou kvalitu...

„Oklepali se z našeho tlaku v úvodu druhého poločasu a zlobili. Vůbec je to nesrazilo. Dali jsme tam Daridu, Vydru, Jankta, takže jsme tam měli tři útočníky, byl to vabank, ale soupeř byl opravdu velice kvalitní. Šikovně a takticky držel balon a nechtěl zalézt dozadu. Navíc jejich obránci všechny naše centrované míče odvrátili.“

Jak to vypadá s Tomášem Součkem?

„Zaplaťpánbůh snad líp, než byl ten první dojem. Nejdřív to vypadalo na otřes mozku, ale pak už jsem ho viděl, jak běhá v ručníku. Snad ten náraz, který dostal, nebude tak vážný.“

Má tento tým potenciál na to, aby laťku ještě posunul?

„Za to, co kluci předvedli v každém odmakaném zápase, zaslouží absolutorium. Klobouk dolů, ostudu jsme určitě neudělali. Trošku cítíme, že to mohlo dopadnout ještě líp, byl by to obrovský úspěch, ale i čtvrtfinále má velkou cenu pro celý český fotbal. Když to porovnám s týmy, které měla reprezentace dřív, tak tihle kluci jeli nad plán týmovostí, nasazením, obětováním se. Museli jsme hrát přesně takto, abychom se mohli rovnat jiným. Je třeba si taky uvědomit, že Dánové jsou desátí na světě, my čtyřicátí, takže jsme museli najít cestu, jak to zvládat. Co se týče potenciálu, už teď jsme tu měli mladíky – Sadílek, Hložek a Zima nasáli atmosféru, budou připraveni doplnit kádr. Až se nám vrátí z marodky zase další kluci, budeme mít z čeho vybírat. Ale vždy musíme zvolit ten správný způsob hry.“