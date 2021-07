Český konec: špatný tah s Bořilem, Coufalovy slzy, krev i vyčerpání

Snažili se, chtěli kráčet až k bitvám o medaile. Čtvrtfinále s Dánskem dohrávali na absolutní hraně sil a vyčerpání. Tomáš Souček a Jan Bořil dokonce s ovázanou a zkrvavenou hlavou. Čeští fotbalisté za představení na EURO zaslouží pochvalu. Co všechno ale scházelo, aby prošli až do závěrečných bojů ve Wembley?

Jediná změna sestavy oproti úspěšnému osmifinále s Nizozemskem (2:0). Trenéři se rozhodli vrátit na levý kraj obrany Jana Bořila na úkor Pavla Kadeřábka, kterému se přitom předchozí duel povedl. „Pavel na levé straně jen zaskakoval,“ vysvětlil Šilhavý před utkáním, proč vrátil do základu kapitána Slavie.

Češi zaslouží za týmovou bojovnost a snahu velké plus, proti Dánům vynikal Vladimír Coufal. Na pravé straně obrany odehrál naprosto mimořádný turnaj, patřil k nejlepším českým hráčům i ve čtvrtfinále. Připravil gól, vymyslel řadu dalších nebezpečných centrů. Po vyřazení slzel zklamáním, tak moc se chtěl podívat na semifinále do Wembley.

Proti Dánsku v závěru hráči sotva pletli nohama. Moc chtěli vyrovnat, ale fyzické síly v náročných podmínkách v Baku už nebylo kde brát. Co mohl, trenér Šilhavý vystřídal, ale někteří jako Tomáš Souček či Jan Bořil se posledními minutami vyloženě protrápili.

Gól, který nemusel platit

První branka utkání padla velmi brzy. Dánové získali roh po domnělé teči Ondřeje Čelůstky. Český stoper marně signalizoval, že se balonu nedotkl. Sudí nekompromisně nařídil standardní situaci. Nabídnutou možnost český soupeř využil dokonale. Dánové strhli bránící české hráče tak šikovně, že ve vápně vyplaval úplně volný Thomas Delaney. Záložník Dortmundu, jinak výjimečný střelec, který dal v sezoně jedinou branku, mířil hlavou přesně a poprvé rozvlnil síť.

„Šlo o nedorozumění bránících hráčů. Mají mít soupeře osobně rozebrané, trochu vím, jak národní tým chce podobné obranné sitace řešit. Jinými slovy mají mít soupeře přebrané až do doby, než získáme míč. Tři hráči se tentokrát nechali strhnout a stalo se nedorozumění. To se v zápasech stává, je to škoda,“ komentoval situaci ve studiu iSport.cz fotbalový expert Jaroslav Hřebík.