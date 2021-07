Tohle je teč?! Dány nakopl roh, který být neměl. Čelůstka se nedotkl

První branka utkání padla velmi brzy. Dánové získali roh po domnělé teči Ondřeje Čelůstky. Český stoper marně signalizoval, že se balonu nedokl. Sudí nekompromisně nařídil standardní situaci.

Nabídnutou možnost český soupeř využil dokonale. Dánové strhli bránící české hráče tak šikovně, že ve vápně vyplaval úplně volný Thomas Delaney. Záložník Dortmundu, jinak sváteční střelec, který dal v sezoně jedinou branku, mířil hlavou přesně a poprvé rozvlnil síť.

„Šlo o nedorozumění bránících hráčů. Mají mít soupeře osobně rozebrané, trochu vím, jak národní tým chce podobné obranné sitace řešit. Jinými slovy mají mít soupeře přebrané až do doby, než získáme míč. Tři hráči se tentokrát nechali strhnout a stalo se nedorozumění. To se v zápasech stává, je to škoda,“ komentoval situaci ve studiu iSport.cz fotbalový expert Jaroslav Hřebík.

Mělo by snad v podobné zjevné situaci zakročit video a roh Dánům sebrat? VAR do podobných situací vstupovat nesmí, nešlo o zjevnou situaci, která by vedla ke gólu. Video zasahuje v případě hraní rukou či zjevných faulů, nikoliv u sporné teči před rohem.

„Nechtěl bych, aby VAR podobné situace řešil. To bychom koukali pak spíš na video, než fotbal. S narůstajícím věkem se smiřuji s tím, že je sport občas nespravedlivý. Tak to zkrátka je. Měli jsme také spoustu rohů, mohli jsme z nich něco vymyslet. Ale naštve to, když padne branka z něčeho, co roh být neměl," dodal fotbalový redaktor Sportu Ondřej Škvor.

Dánové šli do důležitého vedení, v závěru poločasu navíc přidali druhou branku a získali klíčový náskok pro postup do semifinále turnaje. Patrik Schick snížil na začátku druhého poločasu na 1:2, víc už ale Češi nezvládli.