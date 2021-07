České hvězdy EURO: Vaclíkovi by slušel Juventus, Hřebík brání Bořila

Jaroslav Hřebík: „Jednoznačně nás podržel proti Skotsku a Nizozemsku, chytal dobře proti Anglii, Chorvatsku i teď s Dánskem. Za inkasované góly nemohl. Tomáš potřebuje disciplinovaný tým, protože je schopný jednu dvě opravdu nebezpečné akce za utkání chytit. Myslím vyložené šance, kterých nebývá tolik. Nejde o gólmana, jenž by udělal třicet zákroků za utkání. Četl jsem o tom, že už má dohodnuté angažmá v Neapoli. Lepší by byl Juventus...“

Jan Bořil

Jaroslav Hřebík: „Znám jeho hru, sleduji ho ve Slavii a národním týmu. Je stejné téma jako střední obránci, které chrání štítový hráč. Bořil hraje levého beka, v zápasech, o nichž se mluví v souvislosti s jeho špatným výkonem, před ním běhal na lajně Jankto. Ten špatně bránil, nezapojoval se do obranné fáze. Systém se změnil a Jaroslav Šilhavý dal šanci Petru Ševčíkovi, který je typicky středový hráč. Nejde o záložníka, který by dokázal hrát levého beka proti takovým soupeřům, kvůli čemuž je situace pro Bořila složitější. Výkonnost, kterou poslední tři roky prokazuje, je rázem narušená okolními vjemy. Skládá se samozřejmě z útočné fáze, protože ve Slavii dává důležité branky, a té obranné. Do útoku nemůže, nikdo mu totiž nepomůže pak vzadu, musí být opatrnější. A do obrany má složitější úlohu obecně, protože na něj chodí protihráči v soubojích 1 na 1 a 2 na 1, čímž se dostává do celého konstruktu hůř.“

