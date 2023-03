Souček po trápení: Velký tým tohle musí zvládat. Je třeba se ponaučit

Přetrvává ve vás velké zklamání?

„Určitě. Po zápase s Polskem (3:1) panovalo velké nadšení, získali jsme tři body, dali tři góly a ukázali skvělý výkon. Chtěli jsme to potvrdit, ale v Moldavsku se nám to nepovedlo. Hráli jsme do plných na těžkém terénu, ale je potřeba, abychom byli velký tým a takové zápasy zvládali. Podobná utkání budou v kvalifikaci přicházet, třeba venku proti Faerským Ostrovům.“

Bylo to paradoxně těžší než zápas proti Polsku?

„Pravděpodobně ano, je složité hrát do plných, kdy tam mají hodně hráčů ve vápně. Snažili jsme se centrovat na co nejvíc útočníků do vápna, ale k ničemu se nemohli dostat. Já měl velkou šanci, mrzí mě, že jsem neproměnil. S respektem k takovému týmu je ale třeba si vytvořit mnohem víc šancí a z toho nějaký gól vstřelit.“

Nečekali jste, že po výhře nad favorizovaným Polskem budete proti Moldavsku mnohem silnější?

„Všichni jsem byli nažhavení už od první minuty na tréninku, máme v týmu skvělou atmosféru. Ale jak už jsem říkal - je složité hrát do zataženého týmu a něco vytvořit. Je potřeba dát první gól, pak se hra otevře a je to jednodušší. Posledních patnáct, dvacet minut jsme hráli víc kombinačně, otevřeli jsme je, ale šance stejně nepřicházely.“

Nezmuchlali jste euforii z povedeného pátečního duelu?

„Čtyři body ze dvou zápasů nejsou špatné, ale teď jsme zklamaní. Na druhou stranu jsme první ve skupině, ze zápasu v Moldavsku je třeba si vzít ponaučení.“

Proč jste nevyhrávali osobní souboje?

„Soupeř získával hodně odražených míčů, jejich útočníci chodili do brejků. Soupeře musím pochválit, také chtěl vyhrát, má kvalitní hráče a proti nám si leccos dovolili. My jsme udrželi čisté konto, za což patří pochvala i našim obráncům. Musíme brát bod a připravit se na další zápas.“

Proč neskončila gólem vaše šance, v níž jste trefil břevno?

„Hložan (Adam Hložek) mi to po centru na přední tyči protečoval, já se k tomu postavil levou nohou, snažil se to dávat co nejvíc dolů. Mrzí mě to, chyběly centimetry.“

Je ztráta dvou bodů velkou komplikací pro další vývoj kvalifikace?

„Chtěli jsme mít co nejvíc bodů, to je jasné. Ale pořád jsme první ve skupině. Hlavně chceme postoupit na EURO, teď jsme si to trošku ztížili. V červnu máme Faery, pak další zápasy, je třeba sbírat co nejvíc bodů. Výchozí pozici máme pořád dobrou.“