Klička na střed, levačka a gól. Černý jako Robben: Klíčové je načasování

PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Už je to dávno, co si na hlavě dělal komedie. Vlasy zmizely, nejen proto Václavu Černému kamarádi začali přezdívat „český Robben“. Vtipné na tom je, že on i tak hraje. Dvě luxusní navštívenky do sítě Faerských ostrovů okamžitě vyvolaly srovnání, byť nerovné, s bývalou prvotřídní hvězdou nizozemského a světového fotbalu.

Výškou menší borec s nízkým těžištěm, vypracovanými lýtky a s pečlivě oholenou hlavou naznačí obránci pohyb doprava, pak tělo prudce stočí do druhé strany a levačkou si strčí míč do středu hřiště. Protivník je tak vyvedený z míry, že není schopný reakce, natož bloku. Následuje střela a gól.

Přesně tahle akce byla signifikantní pro kariéru Arjena Robbena, ultrahvězdy nizozemského fotbalu, stříbrného a bronzového medailisty z mistrovství světa (2010, 2014).

Úplně stejně, byť ne tak často, činí stejné kousky Václav Černý. V Twente, a nyní konečně i v reprezentaci. Od trenéra Jaroslava Šilhavého dostal v sobotu šanci v kvalifikačním utkání s Faerskými ostrovy (3:0) a s robbenovskou pohybovou elegancí vstřelil dva nádherné góly. Levačkou. Po kličce do středu hřiště poslal míč k tyči.

„Musíte mít dokonalou techniku, jinak to nikdy neprovedete dobře. Pokud to technicky dobře skloubíte, obránce proti vám nemá šanci,“ usmíval se Robben ve videu, ve kterém názorně vysvětloval výjimečnost svého kouzla. Proti němu stál obránce. Byť věděl, že slavný sok udělá kličku do středu a bude pálit, pokaždé měl smůlu. Bývalá hvězda se vždy dostala ke střele. „Důležitá je rychlost a načasování,“ culil se nizozemský expres.

Černý to umí taky. Technicky je vybavený excelentně. Divy s míčem u nohy zvládá na malém prostoru, v prvních krocích má dynamiku, v pikosekundě dovede změnit směr a pláchnout zadákovi. A ta střela!

„Všichni víme, že střelu levou nohou má Venca neskutečnou. V tomhle zápase to jenom dokázal. Myslím si, že málokdo z nás by to takhle trefil,“ s neskrývaným obdivem v hlase líčil Jan Matoušek, který si na Faerských ostrovech v životopise odfajfkoval reprezentační premiéru.

„Obě rány jsem trefil fakt skvěle. Jo, důležitý dva góly,“ usmál se hrdina zápasu.

Černý má Robbena pochopitelně nastudovaného. Sleduje šoty, pozoruje, jak Nizozemec řešil herní situace, především v okolí boxu. Ví, že klíčové jsou první metry. Proto pracuje na explozivitě. „Makám na sobě každý týden,“ ubezpečuje.

S reprezentací si v roce 2023 prožil svoje. Během předchozího březnového okna byl trenérem Jaroslavem Šilhavým odstaven, odehrál jen dvě minuty proti Polsku. Řešilo se to, rozebíralo ze všech stran, koneckonců i před střetem s Faeřany. „Černý musí hrát,“ burácel v komentáři pro deník Sport expert Stanislav Levý.

„Ihned po srazu jsem si řekl, že mě to musí motivovat podávat v klubu takové výkony, abych eventuálně mohl být přínosem pro nároďák. To se mi nějakým způsobem dařilo. Kyselost? To ne. S trenéry jsem o tom mluvil. Stresující to spíš bylo pro lidi okolo mě. Myslím hlavně rodinu. Oni to čtou, já moc ne,“ vysvětloval po sobotním zápase, zatímco v pravé ruce držel cenu pro nejlepšího hráče zápasu.

Zaslouženě. Lepšího ofenzivního hráče Česko na „ovčích ostrovech“ nemělo. Snad definitivně přesvědčil i trenéra Šilhavého. „Ale Vašek nastupoval i předtím,“ snažil se kouč zprvu bránit, až pak pokračoval. „Má velké individuální kvality směrem dopředu. Ale když se hraje jiné utkání, může se hodit třeba míň a naskočit do unavené obrany. Záleží na tom, s kým se hraje.“

Černému končí nejnáročnější sezona v kariéře, během níž zvládl extrémní porci sedmačtyřiceti zápasů. Místo klidné dovolené bude viset na telefonu a čekat, zda klapnou námluvy s Wolfsburgem. Na téma odchodu z Twente se stočila řeč i v útrobách stadionu Tórsvollur.

„Strašně rád bych k tomu něco řekl, ale detaily neznám. Jsem na telefonu, čekám. Doufám, že se to dozvím už brzo. Nechme to být… A co se v pauze stane, to už není na mně,“ pokrčil rameny. Nicméně platí, že na podmínkách je s Wolfsburgem domluvený a nyní vše závisí na dohodě klubů.

„Asi jo,“ usmál se a zmizel v rozradostněné šatně české reprezentace.

Pokud Wolfsburg opravdu vyjde, „český Robben“ bude následovat kroky pravého Robbena, který v bundeslize odehrál za Bayern deset let.