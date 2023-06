Csaplárova past pro Poláky? Santos, který neví, i skandální Zielinski

V březnu česká reprezentace uhrála v ostrém kvalifikačním zápase o ME remízu 0:0 v Moldavsku, i když označení ostrý zápas je příliš silný pojem pro to, co se na hřišti dělo. Po bezmála třech měsících však můžeme s nadsázkou tvrdit, že Češi bod v Kišiněvě získali. V úterý se totiž na půdě outsidera představilo Polsko, a byť vedlo po poločase 2:0, nakonec se 171. týmem žebříčku FIFA padlo 2:3. Doma to pak družina Fernanda Santose logicky slízla. Servítky si nebral hlavně bývalý internacionál Tomasz Hajto.

Největší ostuda v dějinách polského fotbalu! Tak označil prohru Poláků v Moldávii někdejší hráč a současný sportovní komentátor Tomasz Hajto, který na svých následovnících v polské reprezentaci hledal těžko pozitiva. „Sledoval jsem Chorvaty, kteří jsou po těžké sezoně. Na hřišti skoro zvraceli bolestí a únavou, protože bojovali za svůj národ. Dodnes si živě pamatuju dávné zápasy našeho národního mužstva, ale to, co hráči předvedli v úterý v Moldavsku, je rouhání.“

Po gólech Arkadiusze Milika a Roberta Lewandowského totiž favorit vedl o půli 2:0, celkově měl míč na kopačkách 68 % času a svého soupeře také přestřílel, jenže vše bylo málo platné.

Moldavané ukázali ve druhém poločase mnohem více odhodlání a touhy se zápasem něco udělat. Hlavním hrdinou se stal dvougólový útočník Ion Nicolaescu, někdejší hráč Dunajské Stredy se letos rozparádil v Izraeli, kde pálil jako kanón za Beitar Jeruzalém a těmito dvěma góly do sítě Polska se stal celkově s 12 brankami i nejlepším střelcem v historii moldavské reprezentace a překonal tak o gól svého současného kouče v národním týmu Sergheje Clescenka.

Moldávie slaví svého nového hrdinu, ale u našich severovýchodních sousedů to vře. Za zmar a těžko uvěřitelný zkrat ve druhé půli označují polský výkon na stadionu Zimbru Kišiněv prakticky veškerá tamní média, kterým vadí zejména způsob, jakým Poláci utkání odevzdali. Portugalský trenér Fernando Santos přitom poslal na hřiště v základu řadu opor. Kromě zmíněných střelců obou branek hráli třeba Zielinski, Bednarek, Szczeszny či Frankowski.

Polský novinář Mateusz Borek označil takto hrající tým dokonce za celek, který může mít problém s postupem na ME a nevědomky připomněl legendární Csaplárovu past. „Zase se ukázalo, jak je výsledek 2:0 o poločase nebezpečný. Je velká škoda, že jsme tento zápas předčasně neukončili dalšími góly. Nejhorší je, že po zápase jsem koukal na Santose a ten chlap jednoduše nevěděl, co se to stalo.“

„Třeba Zielinski a jeho reakce po ztrátě míče ještě za stavu 2:0, to považuju za skandál. On ztratí míč, zastaví se, neběží, nechce svou chybu napravit. Mistr Itálie! Výkon bezcharakterní a bez jakéhokoliv závazku vůči týmu. To, co dnes předvedl, překročilo všechny hranice,“ vyprášil v médiích Hajto jednu z polských hvězd.

I pro Roberta Lewandowského se jednalo o jednu z nejpotupnějších porážek v kariéře. „To, co se stalo ve druhém poločase, bylo neuvěřitelné. Vůbec nevím, co k tomu mám říct,“ procedil s hlavou svěšenou nejlepší polský fotbalista současnosti, kterému udělaly radost alespoň místní děti, které po zápase na útočníka Barcelony čekaly, vyvolávaly jeho jméno a žádaly si podpisy. I přes zjevnou frustraci Lewandowski vyhověl a s některými se i vyfotografoval.

Fotbalově je nyní Polsko v rozkladu. Čas vzchopit se má Santosova družina do září, kdy kvalifikace pro Poláky pokračuje duelem na Faerských ostrovech.