Cesta na EURO: přes všechny rozpaky platí, že stačí doma porazit Moldavsko

O téhle postupové matematice rozhodla nedělní remíza Polska s Moldavskem (1:1). Česko, Polsko a Moldavsko se od druhého do čtvrtého místa seřadily na 11, 10 a 9 bodech.

Ve zbývajících duelech těchto týmů se utkají:

Polsko–Česko

Moldavsko–Albánie

Česko–Moldavsko

A z toho vyplývají tyto postupové počty:

a) Česko jde dál v případě dvou výher. Pak by dokonce mohlo se 17 body ještě pomýšlet na výhru ve skupině, ale to předpokládá zaváhání Albánie.

b) Česko může klidně v Polsku i prohrát, pokud v posledním zápase doma porazí Moldavsko. Česko bude mít v takovém případě 14 bodů, Polsko 13 a Moldavsko nanejvýš 12.

To jsou varianty, při nichž se český tým nemusí ohlížet na ostatní výsledky. Je tu další poměrně schůdná cesta, a ta vede přes dvě remízy.

Česko by mělo 13 bodů, Polsko 11 a jediným konkurentem by zůstalo Moldavsko. Pokud by vyhrálo doma s Albánií, mělo by rovněž 13 bodů a vzhledem k vyrovnané bilanci vzájemných zápasů by rozhodovalo skóre. To má nyní Česko o tři góly lepší.

Pokud ovšem Česko vyhraje v Polsku a Moldavsko téhož večera ztratí doma s Albánií, už se v české kabině slaví.