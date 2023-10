Souček o pozici Šilhavého: Výbor by se měl spojit s hráči, neví, jak to cítíme

Jako kapitán to musel udělat. Vzal si míč a nebezpečně se šmodrchající duel kvalifikace EURO 2024 s Faerskými ostrovy rozhodl v Plzni z penalty. Tomáš Souček pokutový kop zvládl, míč poslal do středu brány. Po zápase naznačil, že by se výkonný výbor asociace, který bude řešit pozici trenéra Jaroslava Šilhavého, měl spojit i s hráči.

Přivítal byste to?

„Budu rád, myslím, že by to tak mělo být, aby se výkonný výbor spojil hráči v nějaké komunikaci. Oni sami vlastně nejsou v té kabině, neví úplně, jak to hráči cítí. Takže by to tak mělo být. Ale uvidí se, co se bude dít.“

Vy už jste naznačil, že chcete, aby trenér zůstal.

„Zažili jsme s ním dlouhý čas – a vlastně i pozitivní. Jsme na jedné lodi, jak už jsem říkal, je tady třiadvacet hráčů, trenér, realizační tým, ale právě on má ten terč na sobě. Měli bychom ho mít všichni. Já podporuju všechny, trenéra, realizační tým, hráče…“

Přemýšlel jste o těchto věcech před penaltou?

„Hlavou proletí, že je patnáct minut do konce a je potřeba ji dát. Protože kdyby se to nepovedlo, tak by nás to na posledních deset minut ještě víc srazilo.“

Rozhodily vás strkanice před kopem?

„To jsem pustil úplně z hlavy, vzal jsem si balon znova do ruky, abych na to vlastně nemyslel. Když to rozhodčí ukončil, tak jsem si položil míč zpátky.“

Byla to pro vás hodně těžká situace?

„Hodně složitá. Věděl jsem, že když ji nedám, bude to pro nás velký problém. Tři body byly extra důležité, abychom byli ve skupině pořád v dobré pozici. Měl jsem to v hlavě, a proto jsem si ji vzal. Říkal jsem si, že teď je ten okamžik, abych pomohl týmu.“

Nečekali jste lehčí zápas? Dlouho jste nemohli soupeře zlomit.

„Vítězství se nerodilo vůbec snadno. Bylo důležité zachovat pevné nervy a vydržet až do konce. My jsme teď vlastně hráli s Faerskými ostrovy třikrát za rok a tenhle zápas byl rozhodně nejtěžší. Myslím, že jsme do něj vstoupili dobře, v prvním poločase jsme si vytvořili šance. Drželi jsme balon, trefili dvakrát tyčku, ale ten gól dlouho nemohl a nemohl přijít.“

Věřil jste až do konce?

„Ano, všichni jsme byli pořád připravení nechat na hřišti všechno, abychom zápas zvládli. Jsem rád, gól sice nakonec přišel z penalty až v 75. minutě, ale týmu to pomohlo.“

Nyní vás čeká duel v Polsku, které jste doma porazili. Jak složitý bude?

„Ten první zápas byl úžasný, to nám vyšlo vlastně všechno. Chtěli jsme v tom pokračovat, ale okolnosti se nějak změnily a teď musíme bojovat dál. Ve skupině to pořád máme ve svých rukách. I když jsme si to udělali těžší, teď je pozitivní, že máme z posledního utkání tři body. V Polsku to bude těžké, ale to už je teď pokaždé. Musíme se dobře připravit, bude to buď my, nebo oni.“