Šilhavý: Nesu to špatně. Že bych rezignoval? Nevím, s čím přijde vedení

Nenabídnete po debaklu rezignaci?

„Samozřejmě se to bude řešit, nicméně mojí povinností je teď připravit tým na neděli, kdy hrajeme s Fareskými ostrovy. S čím přijde vedení asociace, to teď nevím.“

Jak těžce nesete vysokou prohru osobně?

„Je to špatnej výsledek, nesu to špatně, to je jasné. Jenže vždycky se musíme koukat i na to, jaký to mělo vývoj. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když tady hrajete déle než poločas o deseti, může se to projevit.“

Proč tým padl tak ostudným skóre?

„Samozřejmě, do zápasu jsme vstoupili velice špatně, komplikovali jsme si přípravnou fázi. Místo centrů do vápna jsme to obehrávali. Stejně jako v domácím zápase přicházely ztráty a první střela znamenala gól.“

Opět šlo o střelu zdálky.

„Potom to bylo těžké. Soupeř dobře bránil a my místo toho, abychom vyrovnali, jsme šli do deseti. Chtěli jsme hrát na větší riziko, ale domácí umí brejky.“

Souhlasíte s červenou kartou pro Mojmíra Chytila?

„Zatím jsem to neviděl, ani na laptopu, co jsme měli dole. Zprávy byly takové, že to Mojmír zahrál zčásti ramenem, dostával se k míči, který byl nízko. Když neplatil gól, přišla ještě červená karta. Bylo to kruté, hráli jsme od čtyřicáté minuty v deseti.“

Ani v ofenzivě jste nebyli úderní, že?

„Souhlasím, představovali jsme si, že budeme nebezpečnější, že se budeme dostávat do zakončení víc. Často to přehráváme, vymýšlíme. Soupeř navíc hrál velice dobře v obraně a má rychlé hráče na brejky. Zkusili jsme riziko, které nevedlo k úspěchu.“

Je prohra velká komplikace? Polsko vyhrálo a v tabulce jde před český celek.

„Bude to těžké, ale pořád máme situaci ve vlastních rukou. Máme doma Faery, pak jedeme do Polska, končíme s Moldavskem. Je to o nás, jestli uspějeme.“