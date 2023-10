Ruka a červená, nebo gól? Chytilova trefa měla platit, VAR zaváhal

NÁZOR SPORTU | Moment, který z nepříjemně rozehraného utkání Albánie - Česko udělal učiněný zápas blbec. Gól na 1:1? Když už se zdálo, že Mojmír Chytil konečně dopravil míč v umolousaném závaru do sítě, nizozemský sudí Danny Makkelie velmi rychle zpražil euforii. Místo důležité vyrovnávací branky v klíčovém souboji o EURO 2024 přišla pro českého útočníka druhá žlutá karta. Doslova studená sprcha. A rozhodnutí to bylo pořádně kontroverzní. Dle názoru Sportu vyloučení přijít nemělo, naopak měl do situace vstoupit VAR a gól uznat.