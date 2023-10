Fukal: Trpišovský by si ublížil. Fousek nezná kabinu, ze Strahova je to málo

Drtivá kvalifikační prohra 0:3 v Albánii zamávala s českým nároďákem. Skupinu stále lze zvládnout a na EURO do Německa postoupit, nicméně reprezentace pod Jaroslavem Šilhavým zabředla do silné krize. Jak z průšvihu ven? „Trpišovský v reprezentaci i ve Slavii není dobré řešení,“ říká v upřímném hodnocení pro deník Sport a iSport.cz Milan Fukal, někdejší obránce Sparty i národního týmu. Rozebírá nepovedené utkání, roli předsedy asociace Petra Fouska i možné trenérské řešení pro nadcházející období.

Je prohra v Albánii velký průšvih?

„Pořád je naše skupina hratelná, postup na EURO máme ve svých rukách. Můžete prohrát v deseti nula tři, ale jde o to, jakým způsobem k prohře došlo. Nastaly věci, na jaké se před Albánií upozorňovaly. Přesně jsem čekal, že takhle budou hrát, oni neměli důvod něco otvírat, hnát se za výhrou. Hráli poctivý fotbal až do poslední minuty. Ve finále to z jejich strany byl jednoduchý, ale hodně účelný fotbal, k tomu dali v pravou chvíli gól. Jestli náš gól měl, nebo neměl platit, to ať posoudí ti, co tomu rozumí, tedy rozhodčí. Za stavu 1:1 bychom šanci měli, Albáncům by také remíza stačila.“

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024? ANO NE

Byl český tým na zápas dostatečně připravený po taktické stránce?

„V prvním zápase proti nim jsme si to vyzkoušeli. Je jedno, jestli s nimi hrajete doma nebo venku, oni hrají pořád stejně. Trenér Sylvinho je borec, který jako hráč dokázal ohromné věci. Jakým způsobem se prezentuje, že se u střídaček s ostatními objímá, plácá, hecuje to a podobně… To je něco úžasného, stáhne to i publikum a samotné hráče. Ale u herního stylu Albánie se nic nezměnilo. Nám nefungovaly strany, když, tak trošku pravá, ale od Coufala chodil jen centr, z toho bylo složité se prosadit. Pak Albánci utíkali do otevřené obrany, využívali stylu na brejky. Přitom takhle jsme měli hrát my.“

Výkonný výbor bude řešit pozici trenéra Šilhavého příští týden po zápase s Faerskými Ostrovy. Je jeho pozice udržitelná?

„Jako fanoušek českého fotbalu ani pořádně nevím, kdo vlastně výkonný výbor je. Prezentuje to pan předseda Fousek, slyším jen jeho názory. Je předseda svazu, chápu to, ale… Jak bylo zmiňováno v pozápasovém studiu – když