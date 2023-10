Sadílek se o trenérovi vyjadřovat nechtěl: To záleží na vedení svazu

Bylo důležité za stavu 0:0 nepanikařit?

„O poločase jsme si řekli, že musíme hrát trpělivě. Oni to od začátku zamkli, navíc nám úvod moc nevyšel. Kdybychom dali v prvních deseti minutách dva góly, bylo by to lehčí. Takhle jsme si to zdramatizovali. Ve druhé půli se Faeřané zasunuli v deseti lidech do vápna, šance jsme skoro neměli, až přišla penalta.“

Skóre jste mohl otevřít, ale bombou trefil jen tyč.

„Ano, střele chybělo strašně málo. Balon se odrazil podél čáry. Trefil jsem to, jak jsem chtěl, ale bohužel smůla. I přímáku Hložana chyběly centimetry. Měli jsme hodně hlaviček, závarů, ale scházela nám větší kvalita v zakončení. Jinak by to vypadalo jinak.“

Asi jste nečekali, že s Faeřany odehrajete po psychické stránce tak náročný zápas, že?

„Věděli jsme, že do utkání musíme vletět. Poslední dny byly docela hektické, moc dobře jsme si uvědomovali, že tento zápas musíme zvládnout, ať se děje, co se děje. Vyhráli jsme 1:0, máme tři body, a o to jde. Klíčový bude listopadový sraz, ve kterém musíme uspět.“

Nebojíte se, že u toho už nebude trenér Šilhavý?

„To záleží na vedení svazu. Uvidíme, jak se vše vyvrbí. Není to naše starost, povinností hráčů je dát do každého zápasu sto procent. Nepamatuju si jediné utkání, které bychom prohráli kvůli nedostatku nasazení. Vždycky jsme jeli naplno, občas nám chyběla kvalita, občas jsme měli i smůlu.“

Za trenérem kabina stojí?

„Jo, partu máme výbornou. Suk (Souček) to říkal i v sobotu na tiskovce, že hrajeme o vlastní osud. Prostě hrajeme i za sebe. Chceme se ukázat větším klubům, říct si třeba o přestup, chceme být na dalším srazu. Hrajeme za celý tým a je jedno, jestli jde o trenéra, nebo spoluhráče.“

Už máte v hlavě příští rozhodující zápas v Polsku?

„Samozřejmě, takové zápasy jsou speciální. Tedy především v případě, že to vyjde a budeme slavit postup. Pak to může být něco extra. Něco, co si dlouho pamatujete. Doufám, že nám to v listopadu vyjde, že se na utkání připravíme a zvládneme ho za tři body. Je jasné, že do Polska pojedeme s cílem vyhrát a postoupit na mistrovství Evropy.“