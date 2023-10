TOP 5 odevzdaných hlášek trenérů: Jarolímova poprava předčí i Šilhavého

Už je smířený s koncem! Takový pocit si odnesl nejeden fanoušek z pozápasového televizního rozhovoru Jaroslava Šilhavého po utrápené výhře nad Faerskými ostrovy. Není však prvním trenérem fotbalové reprezentace, který pustil do éteru hlášku s víc než patrnou odevzdaností. Vybrali jsme žebříček pěti nejvýraznějších takových výroků.

Komplikovaný vztah s veřejností měl Bílek prakticky po celé čtyřleté působení u reprezentace. Když v kvalifikaci MS došlo v březnu 2013 na domácí debakl s Dánskem 0:3, zesílila kritika ještě víc. Bílek se udržel až do zářijové porážky v Itálii a sám pak rezignoval.

4. Petr Rada

„Celej národ si přál, ať hrajeme na dva útočníky, tak jsme tak hráli. Bod beru.“

Po Brücknerově éře hojnosti to začínalo drhnout. V boji o MS 2010 se rozplývaly postupové vyhlídky a Rada vysvětlil složení sestavy při remíze ve Slovinsku 0:0 odkazem, že jen splnil to, co slyšel od fanoušků. Šlo o předposlední zápas, který v roli reprezentačního kouče zažil.