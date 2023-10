Fousek: Trenér musí dokázat, že chuť má. Víme, že toto řešení není jistota

Proč jste se rozhodli ponechat Jaroslava Šilhavého na pozici trenéra?

„Vedlo nás k tomu několik skutečností. To, jaká je situace ve skupině, a nechci se odvolávat na některé překvapivé výsledky jiných soupeřů. A když jsme nebyli spokojeni s některými výkony a výsledky, tak jsme museli vzít v úvahu také to, že dnes je 17. října a už 27. října je potřeba obeslat kluby s nominací, už 13. listopadu se bude scházet národní mužstvo.“

Jaké jste zvažovali varianty?

„My jsme pochopitelně zvažovali i další varianty. Ať už zásah do stávajícího realizačního týmu, nebo výměnu trenérů. Diskutovali jsme možnost sáhnout do vlastních zdrojů, protože máme ve svých službách trenéry jiných reprezentačních kategorií. Trenéra jednadvacítky Suchopárka, šestnáctky Žiláka, devatenáctky Holoubka. Diskutovala se i možnost jednorázové výpomoci, kterou jsme zavrhli. Zejména tedy v případech, kdy se jedná o trenéry vázané v klubech nebo jinou smlouvou. Zvažovali jsme i možnost angažování jiných trenérů, kteří jsou momentálně volní. Zavrhli jsme i možnost cizince. Vše buď kvůli časovému hledisku, nebo kvůli jiným překážkám.“

Jaký signál podle vás vysíláte směrem k veřejnosti s ohledem na to, jak byl trenér Šilhavý zlomený a jak se prezentoval po posledních dvou zápasech?

„Ve fotbale rozhodují výsledky. Trenér Šilhavý byl v poslední době pod tlakem, my jsme si toho vědomi, on sám si je toho vědom. Ale zajíci se sčítají po honu a my jsme zaměřeni na to, abychom udělali výsledek v Polsku a abychom ho udělali proti Moldavsku.“

Do jaké míry vaše uvažování ovlivnila remíza Polska s Moldavskem, po které se vyhlídky zlepšily?

„Výsledek bych nepřeceňoval. V té skupině bylo mnohem víc překvapivých výsledků, a nejenom v té naší. Je to běžná součást mezinárodního fotbalu. My jsme to nepoužívali jako argument nebo berličku. My jsme byli především vedeni snahou o nějakou stabilitu. Jsme si vědomi, že to je konzervativní řešení. Že to není řešení revoluční. Těch důvodů, které nás k tomu vedly, je hodně. Součástí posuzování variant byla i míra rizika. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. Jsme si vědomi, že toto řešení není samozřejmě jistota. Je to nějaký předpoklad. I ta další řešení by byla nějakým předpokladem s jistou mírou rizika. Na vše odpoví dva listopadové zápasy.“

K rozhodnutí došlo na základě hlasování?

„Ve výkonném výboru nezveřejňujeme, pokud to není speciální případ, poměry sil nebo detaily tohoto druhu.“

Ale hlasovalo se?

„Rozhodnutí bylo přijato drtivou většinou. Takhle bych to formuloval.“

Brali jste v potaz, že se za trenéra postavila opakovaně kabina?

„Já jsem včera mluvil s kapitánem Součkem, který pochopitelně zopakoval ten postoj kabiny. My tomu na jednu stranu rozumíme, chceme věřit tomu, že to je vklad zejména do výkonu v následujících zápasech. Musím ovšem říct, že výkonný výbor se spíš ztotožňuje s vyjádřením hráče Sadílka, který řekl, že tohle je věcí vedení FAČR. Je to o tom, že hráči mají hrát, trenéři trénovat a funkcionáři funkcionařit. Asi bych ještě dodal, že výkonný výbor samozřejmě má informace o tom, jaké vztahy a další mechanismy fungují okolo reprezentace.“

Byli jste před dnešním zasedáním v kontaktu s jinými trenéry a ptali se jich na případnou ochotu vést národní tým?

„Můžu říct, že některé neoficiální konzultace proběhly, ale jinak tato záležitost vždy postupuje tak, že jestliže se rozhodne výkonný výbor vydat nějakým směrem, tak pověří předsedu jednáním a s adeptem či adepty. A to díky dnešnímu rozhodnutí ani nebylo potřeba.“

Konkrétně, vedl jste jednání se Slavií ohledně Jindřicha Trpišovského?

„Ne. O trenéru Trpišovském jsem s panem Tvrdíkem směrem k nastávajícímu rozhodování nemluvil. Ani s trenérem Trpišovským, ani s jeho manažerem Jiřím Müllerem. Tu věc jsme nezávazně konzultovali tehdy po kvalifikaci na mistrovství světa, ale to už je samozřejmě nějaký pátek. My respektujeme, že trenér Trpišovský má smlouvu ve Slavii. Variantu krátkodobé výpomoci ze strany nejenom pana Trpišovského, ale kteréhokoli klubového trenéra jsme zavrhli jako nesystémovou.“

Jakou roli hrála finanční otázka?

„Pochopitelně jsme to diskutovali. My jsme na úvod posoudili veškeré vstupy – situaci ve skupině, mechanismus baráže, zhodnocení legislativního a smluvního zabezpečení. Pracovali jsme i s tímto jako s faktem, ale žádnou dominantní roli to nehrálo.“

Pokud tým postoupí na EURO, je výkonný výbor nakloněný spíš tomu, aby trenér Šilhavý zůstal?

„To je předčasná otázka. My jsme napjali veškeré síly, abychom závěrečné dva zápasy zvládli. Počátkem prosince je standardní zasedání výkonného výboru, kde budeme hodnotit celou kvalifikaci. Pak se k tomu vrátíme.“

Máte z trenéra Šilhavého pocit, že má chuť u národního týmu pokračovat?

„Bylo kolem toho řečeno hodně, hodně pocitů, ale rozhodují fakta a výsledky. V našich funkcích musí být člověk na tlak zvyklý a musí s ním umět pracovat. Trenér musí dokázat, že tu chuť má. To není o tom, jestli má, nebo nemá smlouvu. To je o odhodlání, nasazení, připravenosti.“

Pamatujeme si, jak se prezentoval pan Šilhavý po Albánii i Faerských ostrovech. Jak to vypadalo na jednání výkonného výboru? Byl to jiný Šilhavý, sebevědomější?

„Já si myslím, že nepochybně to byl trenér Šilhavý s větší sebedůvěrou a sebevědomím. Každý z nás je jiný řečník, motivátor, jiný prezentér. Každý se s tlakem, který přichází z médií, z fotbalu i od veřejnosti, musí umět vyrovnat.“

Změnil se vztah národního týmu k Antonínu Barákovi?

„My jsme se této záležitosti také dotkli. Trenér nás informoval, že je s Antonínem Barákem v kontaktu, že se chystá nějaká schůzka. Víc k tomu momentálně nejde říct.“