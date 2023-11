Poslední Šilhavého nominace? Hladký se dočká, v řešení Barák i Kušej

V útrobách strahovského ústředí dnes možná naposledy sedne před novináře a představí nominaci. Jaroslav Šilhavý má u národního týmu kontrakt do konce listopadu. Pak se uvidí, co bude dál. V případě pádu do baráže je prakticky vyloučené jeho setrvání. Pokud reprezentaci na EURO 2024 do Německa dostane, bude se jeho případným pokračováním zabývat výkonný výbor svazu. O tom, jaké bude státní trenér držet karty, a jestli vůbec nějaké, se rozhodne už v příštím týdnu v závěrečných skupinových duelech v Polsku a v Olomouci s Moldavskem.

Koho tedy dnes v jedenáct hodin Šilhavý oznámí široké veřejnosti?

Podle informací redakce je návrat momentálně zdravého Antonína Baráka