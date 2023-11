Kuchta před Polskem: Trošku se s tím peru. Čvančara prostě ukazuje kvalitu

Ve Spartě mu to teď nelepí. Jan Kuchta se gólově prosadil naposledy 8. října v Hradci Králové, pak se dostavil gólový půst, i když jeho přínos je i jinde. Nyní se chystá na závěr kvalifikace, ve kterém Čechům půjde o hodně. První pokus dát štempl na postupovou jistotu budou mít Kuchta a spol. už v pátek v Polsku. „Trošku se s tím peru. Cítím, že jsem prospěšný i na té pozici desítky. Bylo by ale hezké skórovat zrovna v reprezentaci,“ říká útočník Sparty.

V pondělí jste netrénoval s týmem. Jaký byl důvod?

„Měl jsem náročnější pozápasový režim po zápasu v Ostravě. Vystupoval jsem v Hradci Králové a jeli jsme na ultrazvuk, takže jsem měl v reprezentaci o něco přizpůsobený režim. Byl jsem na hotelu a měl jsem kondiční cvičení, taky jsem dobil baterky a jsem připraven.“

Spartě jste prospěšný i jinak, ale už přes měsíc jste nedal gól. Máte to v hlavě?

„Máte pravdu, trošku se s tím peru. Cítím, že jsem sice prospěšný i na té pozici desítky, že dokážu spoluhráče dostat do šance, ale teď nám to moc do vápna nelétá, takže nemám z čeho skórovat. Věřím, že je to krátké období, které brzy překlenu. Bylo by hezké ten půst prolomit v Polsku. Chci pomoct mančaftu, budeme rádi, když to nějak dokopeme k postupu. Je jedno, kdo dá gól.“

Jaká je atmosféra v týmu?

„Připravujeme se tak, že chceme zabojovat, zvládnout oba zápasy vítězně. Jinak to být ani nemůže.“

Co čekáte od toho zápasu? Polákům jde o vše.

„Určitě to bude jiné než v Praze. Vyměnili trenéra, který je úplně jiný typ než Santos. Teď jsme měli video a rozebírali jsme si jejich hru. Zároveň věřím, že přijede spousta českých fanoušků a budou nás povzbuzovat v cestě za postupem, protože to potřebujeme.“

Mělo by být ve Varšavě hodně Čechů. Vnímáte, když na zápas venku dorazí fanoušci?

„Vnímám to. V Albánii to bylo peklo. Mluvil jsem po tom srazu s Qazimem Lacim, tak jsme se bavili o tom, jaký to byl blázinec. Polsko je blíž, a pokud vím, tak zápas v Olomouci s Moldavskem je potom beznadějně vyprodaný, takže se moc těším a chceme s fanoušky oslavit postup, nic jiného si nepřipouštíme.“

Říkáte, že jste rozebírali polskou hru. Michal Probierz teď povolává spoustu mladých a neokoukaných hráčů. Je to velká nevýhoda?

„Myslím si, že je to nevýhoda, respektive bude to těžší, protože sice nemají tolik zkušeností, ale budou mít obrovskou motivaci se ukázat před trenéry a vlastně celým národem. Rozhodně nám nedají nic zadarmo, takže já osobně čekám mnohem složitější zápas než v Praze.“

Do reprezentace byl donominován váš bývalý parťák ze Sparty Tomáš Čvančara. Co na to říkáte?

„Prostě v Německu ukazuje kvalitu. Že byl dodatečně povolán je věc trenéra. Za mě je jasné, že nám Tomáš může pomoct.“

Měli jste delší videorozbor s týmem před tiskovou konferencí, nebo je to jen můj dojem?

„O něco delší video bylo. Myslím, že je to v této fázi jedině dobře. Kvalifikace už je ve finální fázi, jde nám o všechno. Uvědomujeme si vážnost a tíhu okamžiku, takže tohle nám jedině prospěje.“

Máte také o den více přípravy než před Albánií. Předpokládám, že je to větší komfort, že?

„Určitě ano, předtím si troufnu říct, že to bylo trochu nahňácané na sobě v rychlém sledu. Ani čas na tu regeneraci nebyl ideální, i když na hotelu máme vše, na co si můžeme jen vzpomenout, takže více času jedině uvítám.“

Podzim je v pokročilé fázi. Jak se cítíte pod náročnou dánskou taktovkou ve Spartě?

„Máme v klubu přizpůsobený program podle vytíženosti. Zároveň se zaměřujeme na taktické věci a ofenzivní a defenzivní situace. Až ve druhé části tréninku jsme pohromadě. Vše je, jak má být."