Polský kouč se toho nebojí. Hájí objev (21) z třetí ligy, má další nováčky

Je mu 21 let a stal se symbolem revoluce nového kouče polské reprezentace Michala Probierze. Patryk Peda od juniorských let hrává v Itálii, jenže maximálně Serii B, v této sezoně dokonce jen třetí nejvyšší soutěž. Přesto se může stát, že zrovna on bude čelit českým útokům jako článek stoperské hradby. Probierz navíc hledá v dosud neprobádaných vodách další polské žraloky. Lewandowski, Zieliński či Szczesny? Zavedená jména v polské reprezentaci před zápasem s Českou republikou nechybí, ale nový kouč vsadí i na neokoukané tváře.

Když 20. září přebíral Michal Probierz polský národní tým ve zbědovaném stavu po portugalském kolegovi Fernandu Santosovi, jeho mise se rovnala boji s větrným mlýnem. On sám se přesunul od reprezentace do 21 let a tamní svaz si od něj slibuje postupné zapracovávání nových tváří a omlazování týmu, což okamžitě začal potvrzovat povoláním několika mládenců bez valných zkušeností s mezinárodní kopanou. Možná dokonce předčil očekávání. Probierz se totiž nebojí experimentů a důvěřuje i neprověřeným borcům.

Dosavadním výsledkem je upocená výhra nad Faerskými ostrovy a remíza s Moldavskem, kvůli které Polsko levituje nad propastí. „Kvalifikace není špatně rozehraná kvůli výsledku s Moldavskem, problém nastal mnohem dříve. Teď se musíme snažit budovat tým pro další roky. Je tu spousta hochů, kteří jsou budoucností polského fotbalu,“ reagoval Probierz po poslední plichtě a připomenul, že nemá čarovnou hůl. Zároveň však přidal nadějeplná slova.

Ta putovala jistě nejvíce k Patryku Pedovi. To je trenérův kůň. Poznali se s Probierzem před nedávnem v jednadvacítce. O stoperovi, který toho času hrává za italský SPAL, se už nějakou dobu ví, ale že by měl zrovna on hasit plameny v defenzivní linii seniorské reprezentace? Ještě v září nemyslitelná utopie.

Pešír o Šilhavém a jednání na FAČR: Tlak cítíme. Trenéra jsme z toho chtěli vystrčit Video se připravuje ...

Probierz mu ale uvěřil a Peda pod ním v A-týmu debutoval právě proti Faeřanům, další kompletní minutáž pak přidal s Moldavskem. „Je to obrovská čest. Doma jsou na mě hrdí, že hraju za reprezentaci. Mám radost, ale určitě neblouzním tíhou okamžiku. Vím, že je to teprve začátek,“ pronesl pokorně i sebevědomě v jednom balení Peda po úvodním reprezentačním srazu.

Důvodů pro taková slova bylo dost. Zrovna jeho povolání v mnoha končinách Polska vyvolalo téměř hysterii. To nás má vytrhnout mladík, který ani nehraje nejvyšší soutěž? Znělo často od laiků i odborníků. Probierz si ale stál za svým.

„Uvědomuju si, že Patryk vyvolal spoustu nejistoty a negativismu při své první nominaci, ale je to jako s čokoládou. Dokud ji nezkusíte, nikdy nebudete vědět, jak chutná,“ zvolil polský lodivod zajímavý příměr.

Další dva nováčci

Přestože už obránce má to nejhorší za sebou, pořád se najdou jedinci, kteří jeho nominaci nechápou. SPAL je totiž značkou, která v nedávné minulosti sice byla spjata se Serii A, tedy první italskou ligou, jenže momentálně klub válčí až ve třetí lize, což je u Pedy trnem v oku. Probierz ale dokázal, že se tlaku veřejnosti nebojí a noví Pedové se hrnou.

Pro zápas s Českem jsou v kádru reprezentace další dva nováčci, které Probierz vytáhnul jako králíky z klobouku kouzelníka Pokustóna. Reprezentační debut si může odbýt spoluhráč Michala Sáčka z Jagiellonie Bialystok Bartlomiej Wdowik (23) a také záložník Arisu Limassol Karol Struski (22).

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024? ANO NE

„Některé hráče povyšuje reprezentace, jiní povyšují reprezentaci. Při nominaci Bartlomieje Wdowika si řada lidí klepala na čelo, ale je to mladý ligový obránce, který dal 8 gólů v sezoně a šanci si zaslouží. Od zveřejnění nominace Wdowik dál hraje skvěle a najednou se objevují hlasy, že je v národním týmu právem,“ hovořil o bekovi z Bialystoku Probierz.

Struského si vybavují fanoušci Sparty, v rámci Evropské ligy za Aris odehrál na Letné celé utkání coby defenzivní štít. Také on patří mezi mladé Probierzovy objevy.

„Za téměř dvacet let trénování už jsem nabyl nějaké zkušenosti. Snad si zasloužím trochu důvěry. Ke změně v polské reprezentaci nedošlo, protože by bylo všechno skvělé. Zodpovědnost beru na sebe a poražení ještě nejsme. Mnoho lidí říká, že tato kvalifikace je ztracená, ale není tomu tak. Buďme trpělivější, než jsme byli doposud,“ promlouval k novinářům na tiskové konferenci Probierz.

Vzhledem k filozofii, kterou někdejší kouč Jagiellonie či Cracovie Krakov vyznává, se dá očekávat, že některé méně známé jméno se objeví v základu i proti české družině. V týmu je hned devět hráčů, kteří nemají ani 5 reprezentačních startů, k nim ztělesněná zkušenost. Vrací se totiž kapitán Robert Lewandowski, kterého Probierz neměl při svém prvním srazu u reprezentace k dispozici kvůli zranění.