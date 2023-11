Jak s odstupem času vidíte tu situaci v Albánii, kdy jste dostal červenou kartu? Jste o to více nažhavený na další sraz?

„Koukal jsem na ten moment asi tisíckrát a nemůžu si pomoct, za mě je to pořád rameno. Je to ale za mnou, chci se soustředit na Polsko a celé to odčinit, i když odčinit, prostě se porvu za mančaft, pokud dostanu šanci od trenéra.“

Pomůže vám i směrem k reprezentaci povedený zápas za Slavii s AS Řím, kde jste asistoval?

„Po zápase s Plzní jsme si ve Slavii řekli, že musíme zabrat, proti Římu jsme se potkali s výbornou formou. V Olomouci jsme taky hráli dobře. Chci si přenést návyky ze Slavie a udělat maximum. Ten zápas s AS se mi povedl. Mohl jsem dát i gól, ale jak říkám vždy, důležité je hlavně vítězství.“

Budete před Polskem sledovat zápas Moldavska s Albánií? Bude to vůbec povoleno?

„Myslím, že nám to trenéři zakazovat nebudou, ale my se soustředíme na sebe. Pokud porazíme Polsko, tak nám ten výsledek může být úplně jedno.“

Copak Polsko, ale jako odchovanec Olomouce se těšíte na Hanou, kde se hraje proti Moldavsku?

„Těším se moc. Jak říkáte, tam jsem fotbalově doma a řeknu, že je to správné místo pro závěr kvalifikace. Zápas je vyprodaný, atmosféra bude skvělá, ale doufáme, že už to bude rozhodnuté.“

Právě v Olomouci jste za reprezentaci debutoval a dal jste hattrick. Podaří se něco podobného zopakovat?

„Nejde na to zapomenout, rád bych to zopakoval vždy, ale není to jen o gólech. Chci hlavně odcházet ze hřiště s pocitem, že jsem nemohl udělat víc.“

Bude na Andrově stadionu v Olomouci hodně známých a rodinných příslušníků?

„Přijde opravdu dost lidí. Bude tam spousta kamarádů, někteří si kupovali lístky ještě předtím, než bylo jasné, že budu v nominaci. Přesný počet lidí vám neřeknu.“