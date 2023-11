Kušej o reprezentaci: Myslel jsem, že je to vtip. Zimní přestup neřeším

Prolétl jednadvacítkou, kde stihl sedm startů a velmi dobře se zapsal na letním EURO. Teď se Vasil Kušej (23) dostal do takové formy, že obdržel premiérovou pozvánku do českého reprezentačního áčka. Křídelník z Mladé Boleslavi si na vyšší level věří. První den na srazu vyprávěl o letních přestupových tahanicích i o tom, jak se i přes divoké dění kolem své osoby snaží soustředit na výkony na hřišti.

Vasil Kušej patří mezi české unikátní fotbalisty. Drobný, ale velmi rychlý, podsaditý hráč silný v soubojích jeden na jednoho. Jako stvořený pro mezinárodní fotbal. Na konci léta řešil zajímavé nabídky, nakonec ale transfer neklapl a zůstal v Mladé Boleslavi. Kousl se a zase vyniká, v probíhající ligové sezoně drží bilanci 6+4. A nyní se těší z první nominace do áčka.

Co s vámi dělá premiérový reprezentační sraz?

„Dozvěděl jsem se o nominaci z tiskové konference. Samozřejmě mi udělala radost, štěstí, jsem rád, že jsem takovou příležitost dostal. Když jsem na první sraz přišel, byl jsem hodně nervózní. Snad se nám to v Polsku a s Moldavskem povede.“

Jde o váš vrchol kariéry?

„Určitě ano.“

Jak na vaši nominaci reagovali spoluhráči z Mladé Boleslavi?

„Po zápase se Spartou jsem přišel do kabiny, někdo z kluků vytiskl na mé místo obrázek s logem reprezentace. Smál jsem se tomu, říkal jsem klukům, že je to asi dobrý vtip. Pak nominace opravdu přišla, tak mi samozřejmě gratulovali, že jsou rádi.“

Překvapilo vás povolání na závěr kvalifikace?

„Tajně jsem doufal, že by mohla nominace přijít, ale dopředu jsem nic nevěděl. Akorát kondiční trenér (Pavel Čvančara) mi psal, zda jsem OK a to bylo všechno. Přišel jsem do kabiny, přečetl si několik zpráv a až v tu chvíli jsem zjistil, že jsem v nominaci.“

Čím jste si nominaci zasloužil?

„Klíčovým momentem mohlo být EURO jednadvacítek. Výsledkově se nám tolik nepovedlo, ale mně osobně hodně pomohlo.“

Máte stále v hlavě možný přestup do zahraničí? (o Kušeje se zajímal nizozemský Utrecht, blízko byl k přestupu do Slavie)

„Řešilo se toho dost, hodně se o tom diskutovalo. S vedením a trenérem v Boleslavi jsme si to vyříkali mezi čtyřma očima a hodili to za hlavu. S Markem Kuličem mou situaci hodně řešíme, dává mi na hřišti volnost. Bavíme se o tom často, že jsem podobný typ jako býval na hřišti on.“

Bylo těžké se přes debaty o přestupu přenést?

„Doufal jsem, že to ještě vyjde, do konce přestupového období zbýval ještě kousek. Připravoval jsem se na to, řešil to doma s rodinou a lidmi, co jsou mi blízcí a věřím jim. Pak jsem to hodně rychle hodil za hlavu, kdybych to v sobě držel, hrál bych špatně.“

Doufáte v transfer do zahraničí v zimě?

„Jsem domluvený s mým agentem i vedením Boleslavi, že během podzimních zápasů nebudeme nic řešit, nebudou mě s tím kontaktovat, maximálně to řešit mezi sebou. Já se soustředím na Boleslav a své výkony. Nechci udělat stejnou chybu, podobným obdobím jsem si už prošel. Měl jsem jedno sezení s mentálním koučem, utvrdil mě v tom, co mám nastavené v hlavě.“

Jste typ hráče, který může národnímu týmu pomoct?

„Vnímám, že mé silné stránky jsou jiné, než u některých jiných českých křídelníků. Mohla to být také jedna z věcí, co mi pomohla k nominaci. Věřím, že nějaké minuty na srazu dostanu.“