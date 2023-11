Byl neznámý, čelil útokům, teď je kouč na Slovensku za boha. Haraslín zazářil

V létě 2022 začala u slovenské reprezentace mise kouče cizince, který měl do té doby zkušenosti jen s italskými kluby coby asistent trenéra. Francesco kdo? Zněly posměšky slovenské veřejnosti i některých odborníků. Ve čtvrtek večer však Francesco Calzona všem zatnul tipec.

Dovedl Slováky na EURO na pohled v mnohem náročnější skupině, než je ta česká. Postup si slovenská družina vydobyla za suverénním Portugalskem na úkor Bosny a Hercegoviny či právě Islandu. Navíc postupným progresem v herním pojetí a také zlepšenou defenzivou.

„Faktem je, že jsem čelil útokům některých lidí ještě předtím, než jsme začali pracovat. Nebylo to správné. Tyto osoby nechtějí dobro pro Slovensko. Jsou jen v zajetí vlastního povýšeneckého charakteru. Snažím se dříve dávat než přijímat. Musím říct, že jsem teď šťastný, když jsem viděl euforii plného stadionu v Bratislavě i mých chlapců,“ pronesl po největším úspěchu kariéry Calzona.

K němu dopomohla během kvalifikace i skvadra hráčů působících v české lize. V základu s Islandem nastoupili Ivan Schranz a Lukáš Haraslín, k tomu další borci s minulostí v českých klubech – Hancko, Dúbravka a Kucka. Na lavici byl ještě připraven slávista Michal Tomič.

Byl to ale večer sparťanského křídelníka. Haraslín nejprve asistoval u vyrovnávacího gólu Juraje Kucky ještě v první půli a sám dvěma kousky na začátku druhé půle odpálil slovenskou nálož radosti s předstihem. Střídal v 65. minutě jistě i kvůli nedávným zdravotním problémům. Nebyl důvod hráče zápasu za stavu 4:1 přepínat a Tehelné pole aplaudovalo.

„Snový večer. Stačil nám bod, ale nechtěli jsme na něj hrát. Bylo krásné oslavit postup doma, což se nám povedlo poprvé v historii. Jsem šťastný za dva góly. Navíc bylo téměř vyprodáno, je skvělé, že se nám podařilo přivést lidi zpět do ochozů,“ připomněl hrdina utkání mimo jiné to, že postup na MS 2010 Slováci slavili v Polsku a poslední dvě účasti na ME v Lucembursku a Severním Irsku. Z tohoto pohledu jde o něco speciálního.

Kucka u všech postupů

Ofenzivní eso pražské Sparty se tak díky islandskému koncertu stává se třemi góly nejlepším střelcem svého týmu v kvalifikaci a potvrdil, že je zároveň stále nejlepším kanonýrem také v české lize, byť musel absentovat kvůli zranění. „Jsem rád, že se daří mně i klubu. Loni jsme měli problémy, ale nyní dominujeme. I Slavia má ale dobrou formu. Vše je otevřené, ale těžší zápasy zvládáme se Slavií lépe. Čeká nás ještě hodně kol a já už se cítím dobře. Návrat po zranění jsem neuspěchal a dál chci pomáhat týmu,“ promluvil Haraslín o situaci v české lize pro slovenská média a mohl se jít dál oddávat gejzírům radosti z postupu.

Na tiskové konferenci třeba Calzonu před novináři zlil šampaňským obránce Denis Vavro, italský kouč pak v poklidu láhev v uvolněné atmosféře vzal a napil se.

„Je to fantazie, velký dík patří právě Calzonovi. Mužstvo pod ním má tvář a jasnou identitu. V týmu je kolektivní i taktická chemie,“ nechala se slyšet slovenská ikona posledních let Marek Hamšík. Právě bývalý středopolař Neapole totiž měl pro reprezentaci vytipovat Calzonu, je to tedy zadostiučinění i pro něj.

Obrovská věc se povedla i bývalému hráči Sparty či AC Milán Kuckovi. Nejenže veterán vstřelil Islandu gól na 1:1, ale zároveň v 36 letech oslavil na hřišti všechny čtyři postupy na velké fotbalové turnaje. Je totiž společně s Peterem Pekaríkem jediným aktivním hráčem z MS 2010. Pekarík v reprezentaci momentálně chybí kvůli zranění. „Nepopsatelné, počtvrté jsem postoupil. Před domácím publikem je to něco speciálního,“ potvrdil Haraslínova slova Kucka.