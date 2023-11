Africká kvalifikace MS 2026: Vyškovan přemohl duo ze Sparty a Baníku

V základní sestavě středoafrického Burundi se objevil ofenzivní rychlík z Vyškova Bienvenue Kanakimana a byl pouze jedním ze tří hráčů v úvodní jedenáctce Burundi, kteří fotbal hrají na klubové úrovni v Evropě. Spolu s ním to byli obránci Frederic Nsabiyumva hrající nižší švédskou ligu a největší hvězda současné reprezentace Youssouf Ndayishimiye z francouzského Nice.

To Gambie má více kde brát, kromě Sparty a Vlašimi (Baníku Ostrava) svítily u účastníků zápasu klubové adresy jako Besiktas, Young Boys Bern, Méty, Ludogorec Razgrad, Cardiff City či Odense, přesto Burundi bylo lepší.

Jedna z hlavních hvězd F:NL pomáhala větrat z pravého křídla defenzivu Gambie 81 minut, než byla vystřídána. Kanakimana se tak podepsal pod výhru 3:2 a po utkání byl rozhodně spokojenější než dvě tváře na straně Gambie, se kterými by klidně po reprezentačním srazu mohl nasednout na letadlo směr Česká republika.

Od úvodu do utkání na straně poražených totiž zasáhl krajní obránce Muhammed Sanneh, jenž momentálně hostuje ve Vlašimi z Baníku Ostrava. Právě Sanneha v 71. minutě vystřídal stoper Sparty James Gomez. Ten v kvalifikaci Poháru afrických národů ještě nedávno nastupoval v základní sestavě Gambie, ale vidno, že horší forma, kterou se prezentuje ve Spartě belgickému trenérovi gambijského národního mužstva Tomu Saintfietovi neunikla.

Gambie si tak i s výraznou českou stopou zkomplikovala boje o další fázi kvalifikace a do skupiny F si připsala spíše nečekanou porážku s Burundi, které kvůli nevyhovujícím stadionům ve své domovině ani nehraje domácí zápasy ve své zemi. Do zápasu v tanzanském Dar es Salaamu vstupovala do utkání jako favorit Gambie, ale mnoho let v Evropě prokázal veterán Saidi Ntibazonkiza, se kterým si gambijská obrana nevěděla rady.

Ze skupiny F postoupí přímo na MS pouze vítěz grupy, a vzhledem k tomu, že v ní jsou například ještě Gabon a Pobřeží Slonoviny, tak na Gambii nečeká snadný další průběh kvalifikace. Burundi naopak jako jeden z outsiderů překvapilo.