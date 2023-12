Sadílek: Nepojedeme si jen zahrát fotbálek. Turci jsou na vzestupu

Jaké jsou vaše první dojmy z losu?

„Portugalsko je samozřejmě favorit. Turecko nebylo poslední léta na vrcholu, nedařilo se jim postupovat na velké turnaje, ale jsou na vzestupu, mají mladý tým plný talentů. Bude to s nimi hodně těžké. Třetí tým ještě nevíme, o tom, kdo do naší skupiny přijde z baráže, je zatím složité více mluvit.“

Přál jste si do skupiny jiné soupeře?

„Většinou si víc přeju týmy ze západu. Máme Turecko a Portugalsko, k nim přibude další. Proti Portugalsku jsme hráli Ligu národů, byly to nesmírně těžké zápasy. Proti Turecku jsme odehráli přípravu před necelým rokem, takže oba týmy máme zmapované. Z vlastní zkušenosti víme, jakým způsobem hrají a co mají za hráče. Bude to hodě zajímavé. Turnaj v Německu by nám mohl vyhovovat kvůli fanouškům, snad jich za námi přijede plno, podpoří nás a poženou nás.“

Věříte si na postup?

„Samozřejmě, alespoň já to mám takhle v sobě čerstvě po losu. Nepojedeme si tam zahrát jenom fotbálek, to by bylo hrozně špatně, snad to takhle ani nebude. Pojedeme se porvat o co nejlepší výsledek, na který budeme hrdí a uděláme radost fanouškům.“

V kvalifikaci jste ztráceli, došlo k odchodu trenéra Šilhavého. Máte kvalitu na souboje s nejlepšími týmy na turnaji?

„Chceme se s nimi porovnat, na EURO se dostaly jen top týmy s nejlepší formou. Snad ukážeme, že Česko na to fotbalově má, porveme se o postup. Pojedeme tam s takovou ambicí.“

Na jakého soupeře ve skupině se těšíte nejvíc?

„V zápase s Tureckem bude bouřlivá atmosféra. Mám čerstvou zkušenost, kdy jsme hráli s Twente na Fenerbahce. Turci jsou do fotbalu blázni, vytvořili skvělou kulisu. Portugalsko má ve svém středu ty nejlepší hráče, v týmu by ještě měl být Cristiano Ronaldo. Budeme se snažit jim to znepříjemnit, hned v prvním zápase skupiny jim tu pohodu zbořit.“

Zápasy hrajete v Lipsku a Hamburku, což jsou pro české fanoušky dostupná města. Berete to jako velké plus?

„Lipsko určitě, to je hned u hranic. Hamburk je víc na sever, z Česka o něco dál, ale pořád je to Německo. Cesta autem zabere pár hodin, to se dá zvládnout. Těším se na to, že přijede hodně lidí.“

Láká vás účast na velkém turnaji v sousední zemi?

„Pro mě je to druhé EURO. Na minulém jsem nasbíral zkušenosti, už vím, jak takový turnaj mezi dospělými probíhá, co všechno to obnáší. Tréninkový kemp, přípravy na zápas, co se děje mezi nimi. Moc jsem toho před třemi lety neodehrál, jen pár minut ve čtvrtfinále s Holandskem. Ale hodně jsem si z toho vzal. Doufám, že zkušenosti přenesu na turnaj v příštím roce.“

Tentokrát by se mělo hrát před plnými stadiony bez covidových restrikcí.

„Minulý šampionát byl v tomhle zvláštní, že diváci nemohli chodit na stadiony v počtu, v jakém bychom si všichni přáli, restrikce kvůli covidu byly navíc docela přísné. Těším se, že turnaj v Německu bude takový, na který si pamatuju jako malý kluk, když jsem na něj koukal u televize.“

Berete turnaj jako vrchol kariéry?

„Samozřejmě záleží nejdřív na trenérovi, pokud budu vůbec nominovaný, o tom se rozhodne až před turnajem podle mých aktuálních výkonů. Pokud pojedu na turnaj, určitě už se zkušenostmi, které jsem od minulého EURO nabral. Za poslední dva, tři roky jsem se v kariéře zase posunul. V národním týmu jsem už odehrál nějaké zápasy, budu moc rád, když se na turnaj podívám jako součást týmu.“