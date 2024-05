Češi mají film jako z Netflixu: piva v kabině či Belmondo. V kině i slávisté

V kabině na stole leželo plno piv, Lukáš Masopust se protlačil do čela mašinky a do toho se loučil trenér Jaroslav Šilhavý. Takovými záběry končila kvalifikace na EURO českého národního týmu, kterou zdokumentoval nový film Hrdí lvi: postup. Reprezentanti byli od prvního zápasu s Polskem až po závěrečné oslavy pod dohledem kamer. „Nic jsme neschovávali, což je správně,“ přísahal kapitán Tomáš Souček na pondělní premiéře, na kterou dorazili Václav Černý či řada slávistů.

Fotbalové dokumenty přímo z šatny přibývají. Jsou populární. Netflix naposledy přiblížil nedávnou cestu Manchesteru City za treblem, „unikly“ proslovy Pepa Guardioly nebo bezprostřední reakce Erlinga Haalanda a spol. po porážce. Fanoušci zkrátka mohou nahlédnout do míst, kde se vaří (ne)úspěch. „I my hráči se rádi koukáme,“ přiznal Souček, záložník West Hamu.

Pokud by protihráčům z Premier League náhodou záviděl, už nemusí. Čeští reprezentanti mají totiž vlastní dokument, který mapuje kvalifikaci EURO 2024 pod dnes už bývalým trenérem Šilhavým a jeho realizačním týmem.

„Moc se mi líbil. Má obrovské kouzlo, protože ukazuje emoce a věci ze zákulisí. Je vidět, že kvalifikace byla náročná a během ní bylo pár zaškobrtnutí,“ uvedl Petr Fousek, šéf Fotbalové asociace České republiky.

Měl na mysli zejména část, kterou ve filmu podkreslila dramatická hudba. „Skandál,“ hlásily novinové titulky. Šlo o kauzu Belmondo, kdy Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal si dva dny před závěrečným zápasem proti Moldavsku vyšli v Olomouci do klubu. „Těžký moment,“ poznamenal Fousek.

Promluvil o tom na kameru jen jeden z trojice hříšníků. Coufal se kál a důrazně odmítl, že by mu na reprezentaci nezáleželo. „Přijel jsem i polozraněný,“ líčil ve filmu. Nejen jeho chyba nakonec neměla vliv na postup českého týmu na EURO. Slavilo se zvesela a s rundou piv v šatně.

Kvalifikační zápasy šly v dokumentu postupně. Po výhře nad Polskem zavládlo nadšení, první rozruch v kabině ovšem nastal po bezbrankové remíze s Moldavskem.

Kuchta a spol. si o pauze vysvětlovali, co je potřeba zlepšit. Asistent Jiří Chytrý předával hráčům plán do druhého poločasu. Po zápase si pak vzal slovo Coufal, v proslovu použil pár vulgárních výrazů. „To je mezi chlapama běžné,“ usmál se Souček.

„Určitě proběhla cenzura, protože já jsem nebyl o půli slyšet ani jednou,“ podotkl ofenzivní hráč Černý. Z filmu lze vyčíst, že k týmu nejčastěji promlouvali Coufal, Souček a Brabec. Lídři působili na parťáky v momentě, kdy to českému týmu drhlo herně i výsledkově, tedy především po ztrátách s Albánií. „V kvalifikaci bylo pár těžkých momentů, ale na všechno koukáme už s úlevou. Jsme pyšní na to, co se nám povedlo,“ líčil s odstupem Souček.

Jednou to v sále pořádně zahučelo. Souček na plátně zrovna inkasoval tvrdý hit kopačkou do čela, což se stalo v utkání v Polsku. Film připomněl krvavý zákrok víckrát a zpomaleně. „Já už to beru v pohodě,“ odvětil reprezentační záložník. „Spíš lidi, co mě milují, to vnímají daleko hůř. Pro mě šlo o jeden z několika soubojů. Byla výhoda, že se o mě doktoři postarali a mohl jsem hrát.“

Kapitán se nechal ošetřit a poté na hřiště přiběhl s obvázanou hlavou. Šrámy ho provázely až do konce kvalifikace. „Po takovém kopanci by se ne každý vrátil, což ukazuje, jak národní tým vnímá,“ ocenil spoluhráč Černý.

Film se bude promítat v kinech od úterý 28. května, slavnostní premiéra se uskutečnila v pondělí. Na akci dorazili z hráčského kádru kromě Černého se Součkem také Vasil Kušej nebo slávisté Jindřich Staněk, David Zima, Tomáš Holeš nebo Mojmír Chytil. Všichni už jistě netrpělivě vyhlíželi nominaci na EURO. Zatímco Černý ještě netušil, zda pojede, předseda svazu Fousek už věděl o každém jméně.

Kompletní seznam hráčů na kemp a turnaj v Německu ovšem oznámí až trenér národního týmu Ivan Hašek. Mimochodem, v závěru dokumentu mluvil o cílech na nejbližším šampionátu i pro kvalifikaci mistrovství světa 2026.

Kdo ví. Pokud se naplní, vznikne další dokument o národním týmu.