Nominace na EURO: co víme? Dva z Belmonda, překvapení a smůla pro...

V polovině března to bylo poprvé, co Ivan Hašek zformuloval vlastní myšlenkové pochody do jedné nominace. A hned výrazně překvapil. Pro přípravné duely s Norskem a Arménií vynechal trio hráčů, které před rozhodujícím zápasem s Moldavskem o postup na mistrovství Evropy vyrazilo za zábavou do diskotékového klubu Belmondo v Olomouci. Do hotelu se fotbalisté vrátili ve tři ráno v podroušeném stavu. Jak je známo, jednalo se o Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchtu.

Všichni do jednoho se káli, omlouvali spoluhráčům, tehdejšímu trenérskému štábu v čele s Jaroslavem Šilhavým i milionům fanoušků po celé zemi. Haška ale neobměkčili. „Vyhodnotil jsem si, že bude pro tým prospěšnější, když tady v tuhle chvíli nebudou,“ vysvětlil.

Článek pokračuje pod infografikou...

V den nominace se vzbudil, protáhl na posteli, vytočil telefonní čísla všech hříšníků a sdělil jim, že v kádru nefigurují. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Dlouho jsem si myslel, že v nominaci budou, ale s blížícím se srazem jsem vše přehodnotil. V pátek ráno jsem s nimi mluvil a vysvětlil jim situaci.“ Zároveň dodal podstatnou věc, že opomenutí platí jen pro březnový sraz. „Dál s nimi budeme mluvit a jezdit za nimi. Dveře do týmu nikdo z nich zavřené nemá, na tom trvám.“

Dnes bude Ivan Hašek nominovat podruhé. Šestadvacet hráčů pro EURO 2024. A podle několika zdrojů redakce vyřkne i jména Vladimíra Coufala a Jana Kuchty. Prý vynechá Jakuba Brabce, uznávaného šéfa kabiny v éře Jaroslava Šilhavého.