Po lednovém nástupu Ivana Haška k reprezentačnímu kormidlu byste tohle jméno v české nominaci na EURO určitě netipovali. Lukáš Červ (23), záložník Viktorie Plzeň, jediný nováček v národním týmu. Volba štiplavého drzouna se srdcem válečníka není náhoda. Šli jsme po stopách mimořádného příběhu a progresu nadaného střeďáka. Hráč patřící do fotbalové rodiny se mimo jiné nápadně podobá tomu, jakým byl v prvních letech úspěšné kariéry samotný Hašek.

Lukáš Červ je typem hráče, jaké chcete na své straně a naopak nesnášíte v řadách soupeřů. V Plzni po necelých pěti měsících, krátce po 23. narozeninách, zcela přirozeně vyrostl do role hlasitého lídra. Jarní forma gradovala, až po něm sáhl Ivan Hašek. A přečetl ho mezi vyvolenými plejery do pole, kteří pojedou Česko reprezentovat na EURO do Německa. Jako jediného bez zkušeností z áčka.

„Zpráva o nominaci mě zastihla na krátké dovolené v Itálii. Na pláži jsme si pustili ČT sport a sledovali nominační tiskovku. Jaké to pro mě je? Neuvěřitelný, vůbec nevím, co k tomu říct. Přítelkyně i mamka brečely, máme všichni ohromnou radost. Když si vezmu, že na podzim jsem byl ještě v Liberci…“ vyprávěl Červ sympaticky v první reakci pro klubové stránky.

Ivan Hašek ví, co dělá, když reprezentačního benjamínka upřednostnil třeba před Alexem Králem nebo Lukášem Sadílkem, v nároďáku obouchanějšími konkurenty. Nakonec vyhrál „konkurz“ i před Petrem Ševčíkem, ladnějším kreativcem ze Slavie.

Bratranci společně na ME

Červ patří do úspěšné fotbalové rodiny. Se slávistickým