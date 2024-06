Soustředění před EURO: ostrý začátek, postupně ubrat a ladit formu na turnaj

PŘÍMO ZE SCHLADMINGU | Zapomeňte na tyrolský Seefeld a další destinace, kam reprezentace jezdila dřív. A taky na červnovou pohodičku v odpočinkovém tempu. Štáb trenéra Ivana Haška, podobně jako u hokejového kolegy Radima Rulíka velmi početný, rozbalil základnu před EURO 2024 ve štýrském Schladmingu. Nádherné prostředí, to ano, ale stejně jako u čerstvých mistrů světa v Brně se i před německým turnajem v Rakousku tvrdě maká. Byť zatím v dobré náladě, atmosféra zvážní příští týden. „Hlavně zůstat zdraví,“ přeje si Hašek. V pátek se Češi v Grödigu (17.30) utkají s Maltou.

Alpské vrcholky, ostré slunce, dvacet stupňů. A fajn atmosféra. „Jaká byla cesta, v pohodě?“ vítá kouč Ivan Hašek redaktory Sportu necelou hodinku před středečním dopoledním tréninkem a krátce po oficiálním focení.

Přání zůstat zdraví vysloví několikrát, má důvod. Turkům se v úterý zranil stoper Ozan Kabak, zpřetrhal si zkřížený vaz v koleni. „Ale o nás je perfektně postaráno, nemáme si nač stěžovat. I když je na můj vkus až moc horko,“ dodává výtku naoko s úsměvem.

Naopak, všichni si změnu počasí po úvodních deštích pochvalují. Z hotelu Falkensteiner to mají na útulný stadionek tři minuty po cyklostezce na kole, vedle přichystaný stan slouží jako šatna, posilovna, prostor pro aktivaci organismu. Když se však blíží start tréninkové jednotky, máte pocit, že všichni rázem přepínají do módu „konec srandy“.

Půl hodiny před začátkem Hašek zahlásí: „Prosím pokropit hřiště. V 10.50, nejpozději 10.55 ať je to hotové. Ať balon pěkně jezdí!“

A opravdu. Šéfova přání se plní do puntíku, všichni kolem makají na maximum. Pažit je mezitím díky asistentům Jaroslavu Köstlovi, Jaroslavu Veselému a dalším členům štábu připraven všelijakými pomůckami na konkrétní cvičení. Žádné prostoje.

Jakmile s přesunem jednoho ze žlutých kloboučků začne trenérům pomáhat i Erich Brabec, okamžitě to od dua K+V schytá. „Nemůžeš to mít přece nakřivo, kámo. To už není ani na asáka,“ směje se Veselý. Köstl si okamžitě přisadí: „Co bys chtěl od technického ředitele?“

Podle informací Sportu byl analytik Miroslav Jirkal osobně na úterním zápasu Portugalska s Finskem, jeho kolega Jiří Ryba zase na souboji Turků s Italy. Adam Průša má na starosti Gruzii.

Pět (ex-)slávistů přichází na plac jako prvních, zbytek se přidává vzápětí. Ladislav Krejčí, momentálně díky blížícímu se přestupu do Španělska asi nejsledovanější muž v kádru, přichází až na závěr, stejně tak Tomáš Chorý.

Začít zostra

Je paradox, že při rozcvičce až na klábosení dvojice Ondřej Lingr, David Jurásek neslyšíte češtinu. Nejprve se v rohu hřiště rozléhají pokyny slovenského kondičního trenéra Martina Kojnoka, po pár minutách už všemu velí Francouz Nicolas Dyon. Šestačtyřicetiletý expert z Mönchengladbachu, jehož zná Hašek už ze St. Étienne, srší energii. Obyčejný nohejbal přes vysoko nataženou síť? Kdepak. „Guys, change opponents, change the pitch,“ velí. Dohlíží, zda každý po odehrání míče správně obíhá tyč zapíchnutou za zadní lajnou minihřiště.

Zákulisím se (v dobrém) nesou zprávy, že takové tempo v úvodu rakouského soustředění mnozí hráči nečekali. „První den to vzal kondičák docela zostra. Překvapil nás, byla to makačka,“ netají ani Patrik Schick.

Dyon a spol. mají v plánu nejdříve pořádně naložit a postupně ubírat. Načasovat připravenost na úterý 18. června, kdy se Haškova družina utká s Portugalskem. „Vědí, co dělají,“ prohodí i Brabec.

Mimochodem, i tolik propíraní hokejisté si v přípravě před domácím šampionátem fyzicky i psychicky mákli. Rovněž Radim Rulík chtěl svěřence dostat do nekomfortní zóny a ladit vše až na ostrou show. Všechno před turnajem je sice hezké, ale ukázaná platí, až když jde do tuhého.

Proto jsou tréninky sice intenzivní, ale jednofázové. Dopoledne od jedenácti hodin. Ve druhé polovině dne jde mnohdy o individuální program. Je libo zpotit se na kole? V posilovně pod dohledem někoho z realizáku? Nebo naopak vyrazit do centra šestitisícového městečka na procházku? Spát na pokoji? Sjíždět seriály na Netflixu u bazénu? Fajn, záleží na vás.

„Já často volám s malou dcerkou přes FaceTime,“ říká křídelník Václav Černý. „My zase jdeme s naší šestičlennou partičkou pokecat na kafe do města. Máme takový rituál, že u toho hrajeme karty. A kdo prohraje, samozřejmě platí,“ vypráví kapitán Tomáš Souček, na nějž kamarádi kvůli mediálním povinnostem musejí počkat.

„Prý je to buď jedenáct minut pěšky, nebo pět minut na kole. Jak vyrazíme?“ domlouvá se další namixovaná skupinka, zatímco jiní jen odpočívají ve foyer. Lukáš Červ s Vítězslavem Jarošem, Patrik Schick s Antonínem Barákem. A tak dále... Když z hotelu vyráží ven spolu s ostatními Jan Kuchta, trenér gólmanů Matúš Kozáčik na ně se smíchem zvolá: „Bez pí**vin!“

Ne, zpropadené Belmondo už tady fakt nerezonuje. Téma je pro všechny uzavřené. Pravidla jsou striktně nastavená, důvěra rovněž. Teď už si – snad – nikdo nedovolí zklamat. Jde o hodně, a přestože to hlavní přijde až v Německu, všichni vědí, že už Schladming může hodně formovat příští týdny. Viz grupa kolem Romana Červenky.

Středeční trénink je otevřen pouze na čtvrt hodiny. Poté na ploše, která je obehnána vyvýšenými plachtami Hrdí lvi, aby na ni z okolí nebylo vidět, nastává striktní režim. „Všichni musí pryč, nikdo nesmí zůstat. Ani civilisti, ani televize,“ apeluje bezpečnostní manažer Jakub Schoř. Platí to tedy i pro dva místní chlapíky, kteří si zrovna za čtyři a půl eura na barových židličkách v malém bufetu na stadionu objednali pivo. „Včera sem přišly davy lidí, museli jsme to hlídat ještě víc,“ pokračuje.

Ve čtvrtek je program obdobný. Dopoledne trénink, po obědě vyjede Hašek s jedním hráčem do sto kilometrů vzdáleného Grödigu na oficiální tiskovku před pátečním utkáním s Maltou.