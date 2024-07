EURO podle superpočítače: Anglie s největší šancí na finále, ale vyhraje...

Kdo bude na konci EURO slavit s pohárem evropské zlato? Nejnovější data společnosti Opta vyhodnocují pravděpodobnost pro vyřazovací boje na šampionátu. Podle aktuálních výpočtů vzejde šampion turnaje z nabitého čtvrtfinále mezi Španělskem a domácím Německem, Anglie má navzdory nepřesvědčivým výkonům velmi dobrou šanci dostat se do finále.

Predikce od společnosti Opta odhaduje pravděpodobnost každého výsledku pomocí údajů ze sázkařského trhu a ukazatelů z databáze Stats Perform. Model zohledňuje sílu soupeřů a obtížnost cesty do finále spolu s nasazením do vyřazovací fáze.

Následně simuluje zbytek turnaje čtyřicettisíckrát. Analýzou výsledků každé z těchto simulací získá model Opty pravděpodobnost postupu každého týmu v každé fázi turnaje a vytvoří konečné předpovědi.

Během turnaje se vše vyvíjí, podle superpočítače už byly nejpravděpodobnějším vítězem týmy Francie, Německa a Anglie. Albion šel jako největší favorit do play off, po vydřeném postupu přes Slovensko už je to ovšem zase jinak.

Model aktuálně opět nejvíc favorizuje Němce, v těsném závěsu za nimi jsou Španělé. Jejich čtvrtfinálový souboj tak můžeme považovat za předčasný vrchol šampionátu. Kdo postoupí, má pak podle modelu největší šanci ovládnout celý turnaj.

Zásadní pro další vývoj je i nasazení v pavouku, jehož horní polovina je extrémně nabitá (Německo, Španělsko, Francie, Portugalsko). Ve spodní části je situace na první pohled otevřenější, i proto má Anglie navzdory hernímu trápení pořád největší šanci ze všech, že se dostane do finále. Konkrétně skoro 39 procent.

Nejméně predikce Opty věří Turkům, jejich šance na celkový triumf je jen lehce přes 3 procenta. A ze všech čtvrtfinálových dvojic jsou největším favoritem na postup o kolo dál Nizozemci, kteří vyzvou právě Turky.

