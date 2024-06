SESTŘIH: Německo - Skotsko 5:1. Gólová show na úvod a první červená

Vyprodaná Allianz Arena dychtivě čekala na výkop úvodního zápasu EURO 2024. Jestli má být domácí turnaj omluvenkou Němců všem fanoušků za poslední nepovedené akce, nemohli začít lépe. Skotové se zápasem protrápili a jejich početná fanouškovská grupa v hledišti možná tripu do Bavor začala litovat ještě před pauzou. Celkové skóre? 5:1.

Německý kouč Julian Nagelsmann poslal do hry očekávanou jedenáctku, ve které nechyběli ani tři bundesligoví šampioni z Leverkusenu Florian Wirtz, Robert Andrich a Jonathan Tah. V bráně nastoupil dle zvyklostí Manuel Neuer, o jehož nepřesvědčivých výkonech se v poslední době v Německu namluvilo a napsalo mnohé. Klidně tam ale mohl naskočit sněhulák v rukavicích, protože Neuer měl většinu zápasu pohodu.

Více překvapil Nagelsmannův protějšek Stephen Clarke. Místo zkušeného Granta Hanleyho šel do středu obrany stoper Watfordu Ryan Porteous a měl zásadní roli v prvním dějství.

Pojďme však postupně. Atmosféra na úvod šampionátu? Elektrizující a nutno dodat, že se o ni staral i početný modrý útvar skotských fanoušků v hledišti. Během dne byl v Mnichově oslavován i jeden z nich, který do Mnichova dorazil pěšky. Rozvernost hostí trvala jen chvilku. Po dvaceti minutách a gólech Wirtze a Musialy šli Němci do trháku.

Kouč Clarke v německé euforii gestikuloval na své hráče. „Nic se neděje, hrajte chytře, jen klid.“ Jenže klidový režim Skoty nezachránil. Christie neohrabaně na hranici velkého vápna stáhnul Musialu a francouzský sudí Clément Turpin nejprve ukázal na penaltu, kterou po krátké rozpravě s videorozhodčím odvolal a kopal se přímý kop. Varování nájezdníkům z ostrovů nepomohlo.

Hadriánův val obrana hostů rozhodně nepřipomínala. Na sklonku prvního poločasu opět Němci utáhli pomyslnou smyčku na maximum a Porteous nešetrně ve vápně fauloval Ilkaye Gündogana. Turpin tentokrát nepískal, ale VAR se k incidentu vrátil. Desítka byla na světě a jako bonus červená pro překvapivého muže v základu Skotska Porteouse. Aby toho nebylo málo, Havertz následně penaltu proměnil, i když hnidopich by si své našel. Podle posledního výkladu pravidel by totiž míč při zahrávání pokutového kopu měl být uprostřed penaltového puntíku. Havertz si postavil balón tak, že se pouze dotýkal místa předepsané rozehrávky. Turpin na tom ale neshledal nic špatného. Útočník Arsenalu tak proměnil i dvanáctou penaltu své kariéry a nikdy se v této činnosti nemýlil. 3:0 pro Němce a poločas připomínal šťastný konec pohádky bratří Grimmů.

Do druhé půle naskočil Hanley na straně Skotska. Nagelsmann zase stáhl Andricha se žlutou kartou. Skotsko se i bez jednoho muže v obraně více zpevnilo a úkol po zbytek zápasu zněl jasně. Hlavně si nenechat naložit ještě víc. Jenže to se snadno řekne, když přišel do hry Niclas Füllkrug a v 68. minutě zvýšil na 4:0. Sahal i po dalším gólu. Šmudlu, která padla za Gunna, však odvolal VAR kvůli ofsajdu, takže video bylo hojně v permanenci hned na úvod šampionátu.

Ve druhé půli dostal šanci také zkušený Thomas Müller, pro miláčka fanoušků to byl 130. zápas v reprezentačním dresu. Německý mejdan příliš nepokazil ani vlastenec Antonia Rüdigera na konci zápasu. Poslední slovo měli stejně Němci. Emre Can vše stvrdil gólem na 5:1. Přitom na turnaji původně ani neměl hrát. Jestli někdo pochyboval o německé připravenosti, proti Skotsku přišla pádná odpověď.