Insider z Portugalska: Jurásek se do Benfiky nevrátí. Vysvětlil důvody

PŘÍMO Z NĚMECKA | V Německu se snaží přes konkurenta Davida Douděru protlačit do základní sestavy Česka pro startovací zápas evropské šampionátu proti Portugalsku. Třiadvacetiletý David Jurásek by rád zažil ten pocit, v sezoně si ho totiž příliš neužil - ani v Benfice Lisabon, jíž patří, ani na hostování v Hoffenheimu. V příštích týdnech se bude řešit také jeho angažmá v následující sezoně. Je prakticky jisté, že si zkusí další štaci.

Vykopal si angažmá v zemi Cristiana Ronalda i klubových velikánů - Benfiky či Sportingu Lisabon, FC Porto. Všechna čest.

Za Davida Juráska, levého wingbeka, jenž se do velkého fotbalu vyšvihl pekelným tempem, poslala Benfika pražské Slavii v létě minulého roku přes 330 milionů korun, konkrétně 14 milionů eur, nezaválel. Pro srovnání Girona vysází za kapitána Sparty Ladislava Krejčího (v evropské měně) o dva méně.

Jenže pak se úprk mezi absolutní elitu zadrhl.

Jurásek má za sebou půl roku v portugalské lize, druhou část sezony pak strávil kvůli většímu vytížení (nastalo jen částečně) v německém Hoffenheimu. Nelze říct jinak, než že jeho působení v uplynulé sezoně bylo celkově rozpačité.

Je zřejmé, že Hoffenheim neuplatní opci 8 milionů eur, nezmění záložníkovo hostování v trvalý přesun. A také Benfika má jasno. „Je jisté, že nebude v Benfice pokračovat,“ prozradí Miguel Mendes, žurnalista ze sportovní listu A Bola (Míč), jenž v Portugalsku vychází už od roku 1945. Mluví na tribuně stadionku v Gütersloh, kde se reprezentace kolem proslulé CR7 chystá na úterní střet s Českem v Lipsku.

Důvod je jasný. Jurásek nepřesvědčil. Benfika je topová úroveň, on hrál nedobře od úvodních utkání, do nichž naskočil. „Je to velký klub, není jednoduché v něm hrát. Musíte hrát dobře hned od začátku, protože fanoušci jsou velmi kritičtí,“ vysvětluje žurnalista. „Když nezahrajete první zápas dobře, je to s nimi těžké. Když druhý, klidně vás odepíšou,“ doplní. Jurásek nakonec zvládl na podzim v lize šest startů, v nichž zapsal 290 minut.

Jenže ono se není co divit. „V Portugalsku se prosadil jen jeden Čech,“ pronese fotbalový insider. Na mysli má Karla Poborského, jenž do Benfiky přišel z Manchesteru United. „To byla hvězda,“ přikývne.

Vedle něj se zde mihli například Pavel Horváth, Matouš Trmal, ve starších dobách gólman Jan Musil a obránce Lubomír Vlk. Nyní tady působí brankář jedenadvacítky Lukáš Horníček (SC Braga).

Juráska už se podle všeho Ronaldova země týkat nebude, mluví se o jeho dalším hostování v Německu.