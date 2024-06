Konec nečitelnosti: nový režim, CR7 a autobus. Kdo k Patriku Schickovi?

Nečitelnost. Slovo, které Ivan Hašek po nástupu do funkce několikrát s oblibou zmiňoval jako svůj trumf, které ale v úterý večer v Lipsku proti Portugalcům jen samo o sobě neobstojí. Češi musejí naplno zabrat proti obrovské kvalitě. V jako sestavě se o to budou snažit? „David Douděra versus David Jurásek je velké téma,“ hlásí se do nového díly Ligy naruby přímo z Německa redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „A další otazník? Kdo k Patriku Schickovi. Nesou se hlasy, že to bude buď Jan Kuchta, nebo Adam Hložek. Pokud by to vyšlo na duo z Leverkusenu, měl bych krapet obavy z hry bez míče a intenzity presinku,“ dodává.