Asistent Gruzie? Trénoval pátou ligu. Psycholog a skaut, jenž našel Zahu

Tenhle chlápek toho coby trenér skutečně moc nezažil, naopak se specializuje na mladé hráče. Dělal skauta třeba pro Tottenham a pro Crystal Palace, kde jeho dráha trenéra a skauta začínala. Pro The Eagles našel jednu z nejzářivějších klubových ikon čutat jen tak na plácku. „Vzal jsem ho k trenérovi Palace, který mi říkal, že jsem se zbláznil, že neumí tohle a tamto. Já na to, ať mi důvěřuje a dá mu o víkendu šanci. Pak mi tentýž kouč volal. Odkud máš toho kluka? Dali jsme sedm gólů, šest z nich vstřelil on. Byl to Wilfried Zaha, který pak za Palace odehrál 458 zápasů,“ vyprávěl Webb.

Dnes je jeho štace jiná. Coby asistent trenéra reprezentace svůj rejstřík ještě rozšířil. Byl manažerem akademie v Milwallu, šéfem skautingu v Bournemouthu či technickým ředitelem ve švédském Östersundu. Jenže jeho snem bylo trénovat. Proto šel do pětiligového anglického Yorku v prosinci 2022, ale krátce na to onemocněl. Těžký zápal plic a covid dokonce znamenaly hospitalizaci v nemocnici. Vylízal se z toho, ale v Yorku mu ujel vlak. „Návrat jsem uspěchal, i když mě lékaři varovali. Byl jsem ještě dost unavený. Není to výmluva, ale kdybych měl více času, asi by to dopadlo lépe než brzkým odchodem,“ vzpomínal Webb.

Jeho mobil se však hemžil vlivnými lidmi z fotbalových řad, ať už to byli Eddie Howe, Mauricio Pochettino či sportovní ředitel Liverpoolu Richard Hughes. Webb ale šel do paktu s Willym Sagnolem, se kterým se poznal zhruba před deseti lety, když oba pozorovali talenty francouzské reprezentace do 18 let. A když si Sagnol skládal realizační tým Gruzie, vzpomněl si na Webba. Teď je před nimi výzva v podobě zápasu s Českem, když se premiéra proti Turecku úplně nepovedla. Angličan je však o gruzínské síle přesvědčen.

„Chvíča je pochopitelně rozdílový, ale je tu tolik dobrých hráčů. Zmínil bych Mamardašviliho nebo našeho vůdce a kapitána Gurama Kašiu,“ rozplýval se Webb, který si zamiloval i Gruzii jako takovou. „Tamní kultura je jedinečná. V týmu je jednota a velké pouto. Gruzínci jsou vřelí a citliví lidé, jak jsem mohl poznat přímo tamní prostředí.“

SESTŘIH: Turecko - Gruzie 3:1 Emotivní válka, bitka v ochozech i gólové chuťovky Video se připravuje ...

Sagnol ale Webba nepřibral do týmu jen z nějakého kamarádství. Úloh má v reprezentaci někdejší skaut daleko víc. „Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti sportovní psychologie. Jsem tedy koučem, ale také pořádám individuální setkání s hráči, abych jim pomohl se zlepšovat. Zároveň se pak ve skupině zaměřujeme na několik bodů jako je zvládání tlaku, soudržnost a koncentrace,“ hovoří o náplni své práce Webb, který se Sagnolem pomohl Gruzii pobláznit fotbalem, byť to na první dobrou nebylo tak snadné.

Webb se do gruzínské mozaiky hodil, protože tamní hvězdičky jsou spíše mladší ročníky. Mnozí další kluci, kteří reprezentují či v nedávné době reprezentovali do 21 let, se na EURO ještě neprocpali, ale jejich chvíle přijdou, ať už jsou to Saba Sazonov (FC Turín), Irakli Azarovi (Šachťar Doněck) či Luka Gagnidze (Dynamo Moskva). Pak se někdo se zkušenostmi s mladými hráči hodí.

Fotbal sice v zemi má své silné místo, ale mnohem populárnější je ragby. Pak tady taky jede judo, vzpírání a další silové či bojové sporty. Fotbal se dlouho na výsluní dral. Poslední týdny je však situace odlišná.

„Gruzie se nikdy předtím na EURO nekvalifikovala, ale sotva jsme postoupili přes Řeky, už se v zemi začalo mluvit o postupu do play off. Takový je tady způsob myšlení. Buď všechno, nebo nic,“ řekl před úvodním zápasem na turnaji Willy Sagnol.