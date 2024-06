Hašek chtěl trenéra Gruzie. Sagnol: Ve Francii je známý, mám k němu úctu

PŘÍMO Z NĚMECKA | Dlouhé roky válel za Bayern Mnichov a po mistrovství světa v Německu chtěl Willyho Sagnola do svého týmu v Saint-Etienne i Ivan Hašek. Někdejší výtečný pravý bek už se ale do svého rodného města nevrátil, završil kariéru v Bavorsku. Teď proti sobě Hašek se Sagnolem stojí na EURO v Německu jako trenérští soupeři. A Sagnol už jako kouč Gruzie opětoval Haškovi zdvořilostní slova.

Ivan Hašek říkal, že vás chtěl do Saint-Etienne. Co vlastně říkáte na jeho práci?

„Ivana znám velmi dobře, ve Francii je známý. Byl trenérem mého oblíbeného klubu, takže k němu chovám velkou úctu. Velmi mě těší, že ho uvidím na hřišti a rád mu potřesu pravicí.“

Co víte o Česku?

„Jsme zodpovědní pouze sami za sebe a výkon Česka není naše zodpovědnost. Každý tým má jiný profil, když se podíváte na český národní tým za posledních třicet let, má spoustu zkušeností. I když hraje dnes jinak, bude to určitě obtížný zápas. Česko má skvělý tým, během kvalifikace hráli dobře a máme k nim respekt. Ale my se tolik nesoustředíme na soupeře, pro nás je důležité, co předvádíme my, a tak k zápasu přistupujeme.“

Měli jste pozorovatele na zápase Portugalska proti Česku a analyzovali jste si zápas?

„Víte, my jsme se těšili na EURO a samozřejmě své soupeře sledujeme. O Česku toho víme hodně, už jsme hráčům předali informace a hráči si ještě projdou další přípravou, jak proti týmu bojovat, aby znali všechny jeho stránky. Máte soupeře a musíte si o něm zjistit co nejvíce. Pro Gruzii a moje hráče není nejdůležitější hra soupeře, ale náš vlastní výkon. Jestli hrajeme sebevědomě, disciplinovaně, máme skvělé hráče, kteří mohou podávat skvělé týmové výkony. A zápas jsme samozřejmě viděli.“

SESTŘIH: Turecko - Gruzie 3:1 Emotivní válka, bitka v ochozech i gólové chuťovky Video se připravuje ...

Jak se cítíte po prvním zápase proti Turecku, jak je na tom zdravotně tým?

„Byl to zápas plný emocí, náš první zápas vůbec na velkém turnaji. Možná i proto těch prvních dvacet minut nebylo tak dobrých z našeho pohledu, ale myslím, že pro nás bude zápas dobrou vzpomínkou, protože reakce byly opravdu úžasné. Ukázali jsme něco velmi zajímavého, na co můžeme být pyšní. Nejdůležitější bylo dobře zregenerovat, po zápase proti Turecku není dostupný pouze Citaišvili.“

Máte představu o tom, kdo nastoupí v základu?

„Určitě chápete, že vám to nemohu říct. Tohle je soutěž, občas musíte přistoupit k nějakým změnám, abyste vlili do týmu novou energii. Jak jsme říkali před turnajem, chceme ho využít k tomu, abychom se zlepšili a mohli konkurovat z dlouhodobého hlediska velkým národům. Když budete neustále stavět těch samých deset hráčů, zkušenosti nezíská každý. Některé změny mohou přijít, ale není to nevyhnutelné.“

Zkusíte v utkání jiné rozestavení? A nebyla škoda inkasovaného gólu v závěru, nezamával s vašimi šancemi postoupit?

„Nevím, jestli zariskujeme a nasadíme jiné rozestavení. Brankáři jsme povolili, aby šel dopředu a pokusil se zaútočit, protože to mohlo posílit tým, ale nakonec to nevyšlo. Když mluvíte o riziku a o tom, jak hrajeme, rád bych vám připomněl, že Turecko proti Gruzii byl zápas, kde bylo nejvíc gólových střel a šancí na šampionátu. Fotbal je otázka rovnováhy. Pokud chcete dobře útočit, musíte dobře bránit. Nemůžeme se soustředit jen na jednu věc, ale na rovnováhu celého týmu.“