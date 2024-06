První poločas byl pasivní, ale známe klíč, řekl Fousek. Nelíbí se mu trávník

Kdy promluvíte k týmu znovu?

„Podle toho, jak se to vyvine dál. Rozhodně to není tak, že bych vystupoval po každém zápase. Je třeba respektovat složení realizačního týmu, trenéři a další tam mají svou roli. Není to o tom, že by měl předseda něco říkat před a po každém utkání.“

A to úvodní s Portugalskem se vám teda zamlouvalo jak?

„Podívejte, já jsem předseda. Mě zajímají výsledky. A ten je jasný, stejně jako matematika pro zbývající dva zápasy. Sledujeme, jak se EURO vyvíjí, známe klíč. Fakta rozhodují.“

Co výkon?

„V prvním poločase byl pasivní, ve druhém už se to zlepšilo. Fotbal je nevypočitatelný, nebyli jsme tak daleko od remízy. A nesuďme, do jaké míry by byla spravedlivá, nebo nespravedlivá.“

Jak dlouho vás mrzel poslední gól?

„Takhle na konci to je vždycky jako nůž do srdce...“

Ani při mistrovství světa 2006 to v Hamburku českému týmu nevyšlo...

„Byla to jedna z věcí, která mi probleskla hlavou. Do Německa jsme odjížděli po EURO 2004 s velmi silným mužstvem, kvalitním trenérem Brücknerem a velkým očekáváním, že bychom mohli něco takového zopakovat. Vítězství nad Spojenými státy v prvním zápase nám dodalo optimismus. Pak to zkomplikovala porážka a Itálie byla nad naše síly, koneckonců se poté stali mistry světa.“

Co všechno v Německu stíháte?

„Od začátku bylo jasné, že prioritou je tým a český fotbal, který nesmí být ošizen ve funkcionářských záležitostech. Mimo to mám pochopitelně na starost i další věci, které vyplývají z mého členství ve výkonném výboru UEFA. Stihl jsem zahajovací zápas Německo-Skotsko a při té příležitosti něco v Mnichově. Ve středu jsem byl v Hamburku na utkání Chorvatsko-Albánie. Mělo to výhodu, že jsem viděl stadion v akci. Byť jsem si ho pamatoval z minulosti, je dobrý si to oživit. A pak jsem měl ještě nějaká jednání, která nejsou pro média nebo veřejnost tak zajímavá, ale k funkcionářské roli patří.“

Předal jste nějaké informace z hamburského stadionu trenérům?

„Mrzelo mě, že jsem nemohl na trávník, který se mi nezdál v úplně nejlepším stavu. Jinak bylo poměrně horko. Zatímco v Lipsku jsme se potýkali s průtrží mračen a deštěm, tady bylo slunečno. Ale hlavně musím říct, že to byl vynikající zápas.“

Upřímně, dá se v tom kalupu něco diplomaticky dohodnout?

„Dá se vždycky něco vyřešit. Absolutní špičky UEFA jsou na EURO celou dobu, jsou tady i zástupci jednotlivých svazů, lig, FIFA. Je to fantastická příležitost, jak se potkávat a projednat různé věci, které by se jindy domlouvaly složitě. Navíc je všechno znásobené fotbalem, to je vždycky dobře.“