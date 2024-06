Vsaďte na Baráka! vyzývají experti. Vyzrál i lidsky, pomůže Schickovi

Dobré je ohlédnout se do minulosti. Na předchozím EURO 2020 odehrál Antonín Barák v základní skupině jen tři minuty. Čas trávil na lavici náhradníků.

Až v osmifinále proti Nizozemsku, a tvrdé kritice neatraktivní české hry, vytáhl trenér Jaroslav Šilhavý uznávaného tvůrce hry na plac. Šlo o skvělý tah. Středopolař odehrál nejlepší utkání v reprezentaci, měl důležitý podíl na překvapivém odstavení Nizozemska a postupu do čtvrtfinále.

Už tehdy ale vztahy s tehdejším realizačním stály na hliněných nohou, až se minulý rok definitivně rozpadly. Barák byl vyřazen z reprezentace. Vrátil se až s příchodem nového realizačního štábu. V očích Ivana Haška je výjimečným hráčem. Také proto si s ním rychle sjednal schůzku, aby se společně domluvili na návratu.

Některé věci se však nemění. Barák opět chyběl v základní sestavě v prvním skupinovém duelu. Proti Portugalsku se dostal do hry až jedenáct minut před koncem. „Ale hned bylo vidět, jak vnímá hru, jak umí být klidný na míči. Není to plašan jako Douděra,“ srovnává Roman Polom, bývalý zadák Sparty.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Česko v ouvertuře padlo 1:2. Mužstvo schytalo, a to zcela po zásluze, spoustu ostré kritiky za mizernou ofenzivu. Po zisku míče se chovalo panicky, nesebevědomě, hráči se nenabízeli, výstavba hry až na výjimky neexistovala, vše se odbývalo nahodile, proto portugalští zadáci nebyli vůbec pod tlakem.

V sobotu jde reprezentace v Německu podruhé do akce. Proti Gruzii potřebuje nutně vyhrát. Aby to svedla, musí dramaticky vylepšit nápaditost v ofenzivní činnosti. Ivan Hašek stoprocentně sáhne do sestavy. „Pracujeme podle plánu,“ řekl po úvodní porážce.

Trenér se netajil tím, že strategické tahy má vymyšlené dopředu. A podle Sportu má být jedním z nich angažování Baráka do duelu s Gruzínci.

„Musí nastoupit,“ vyhrkne Polom. „Štve mě, že v českém fotbale