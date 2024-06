Saňák o Španělech: S takovou hrou favorité. Prosadil by se v Česku Yamal?

Když brankář Gianluigi Donnaruma registroval po půlhodině hry tři zmařené tutovky, musel tušit, že na body se Španělskem by si jeho tým mohl myslet jen zázrakem. Itálie se držela dlouho, drtivý tlak soupeře ale přeci jen vyústil v 55. minutě ve vlastní gól stopera Riccarda Califioriho. A ze Španělů je tak rázem herně nejpřesvědčivější tým dosavadního průběhu šampionátu.

„Co se mi systémově líbí, je represink Španělska, tedy tlak na míč po ztrátě. Itálie nevěděla co s tím. Zdálo se, že hráči chtějí po zisku míče hrát něco, co po nich trenér Spaletti chce normálně, ale odevzdávali balony. Středních záložníků jsem si v akci pořádně nevšiml, byli okamžitě dostoupení. Výborné postavení zbytkové obrany,“ liboval si ve studiu iSport Jiří Saňák, nový trenér Pardubic.

„Azzuri“ ho zklamali, na bránu vystřelili jen jednou a po dominantním výkonu proti Albánii zažili úplně opačný zápas.

„Nechci být na Italy moc ostrý, protože jsem viděl především skvělý výkon Španělů, bavilo je to. Ale Itálie je obrovská fotbalová země. Určitě budou za předvedenou hru pod palbou kritiky. Za takový výkon by to schytali i Češi, teď si to vynásobme osmi a takové to bude u nich,“ poznamenal Saňák.

I on viděl, že mistři světa z roku 2010 už nejsou týmem s pomalou vyčkávací kombinací, jak si z poslední dekády možná mnozí pamatují. Jsou přímočařejší, rychlí a rádi hrají jeden na jednoho. I proto pardubický kouč vyzdvihl oba křídelníky – aktivního Nica Williamse a levonohého Lamina Yamala.

„Yamal hrál na jednoho z nejlepších obránců v italské lize Federica Dimarca a naprosto dominoval,“ řekl na adresu teprve šestnáctiletého křídelníka.

Ten nadále udivuje Evropu. Ačkoliv na gól na EURO stále čeká, svým výkonem na hřišti rozhodně nevypadá na to, že by měl chodit na střední školu. Jde o anomálii, nebo můžeme mít šestnáctiletého tahouna reprezentace někdy i v Česku?

„Celé to není pro jednotlivce, trenéry a hráče tak jednoduché. Pokud má v šestnácti letech odehranou celou sezonu za Barcelonu, je to skvělé, ale česká liga je prostě jiná. Říkal jsem si, kde by hrál takový Yamal, pokud by byl tady v Česku. Nejspíš někde za U17 nebo za dorost. Mentalitou jsou v zahraničí jinde, nechtěl bych to úplně srovnávat s českým prostředím. Budu moc rád, když všichni přiložíme ruku k dílu a vychováme hráče mezinárodního rozsahu jako Yamal,“ myslí si bývalý trenér Sigmy Olomouc.

A jak nyní vidí čerstvé osmifinalisty v konkurenci dalších velkých jmen? „Z tohoto evropského šampionátu se klube zajímavý turnaj. Týmů, kterých se mi líbí, je stále víc. Portugalci se mi třeba tolik způsobem hry nelíbili, ale mají vynikající mužstvo. Ale Německo, Francie, Nizozemsko… Silných týmů je hodně, ale klobouk dolu před Španělskem. Pokud budou hrát takhle, budou favorité mistrovství,“ uzavřel Saňák.