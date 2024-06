EURO očima manažerů. V Plzni se těší na nabídky, Krejčí byl hlavou na Spartě

Viktoria měla v zápase Česka s Portugalskem (1:2) v základní sestavě Robina Hranáče a Pavla Šulce, ze střídačky do utkání vkročil Tomáš Chorý. „Měli jsme radost, klukům moc fandíme,“ zmínil Kolář, jenž zapsal v kariéře 29 startů za národní tým.

Hranáč prožil smolný zápas. Přestože podal slušný výkon, namotal se k oběma inkasovaným gólům. Při prvním do něj vrazil balon brankář Jindřich Staněk. „Chudák,“ podotkl Kolář. „Že gólman do vás vyrazí balon nebo tečujete nějakou střelu, s tím se nedá nic dělat. Pro Robina to byl jeden z největších zápasů kariéry. Za mě ho zvládl velmi dobře. Držím palce, aby zůstal v základní sestavě.“

Čtyřiadvacetiletý stoper se před rokem vrátil do Viktorie z hostování v Pardubicích. V uplynulé sezoně se stal klíčovou součástkou plzeňské defenzivy a postupně se dostal do reprezentace.

„Je poctivý, vždycky chce na sobě pracovat. Příběhem mi připomíná Petra Jiráčka, který během roku také udělal obrovský progres. Táhnul nároďák a přestoupil do Německa,“ řekl Kolář. Že by Plzeň dostala za Hranáče nabídku už po turnaji, se nebojí. „Těšíme se na to,“ vyhrknul. „Největší obavu z toho má trenér. Ale to je fotbal. Nikdo není naivní, že by Robin hrál v Plzni dalších deset let.“

Sparta přišla o důležitého hráče ještě před startem EURO. Ladislav Krejčí, reprezentační obránce, podepsal v minulém týdnu pětiletou smlouvu ve španělské Gironě.

„I Tom (Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty) říkal, že se transfer dvakrát odmítl s tím, že Láďa musí ve Spartě ještě něco vyhrát. Měl to slíbené, spíš se licitovalo, kam půjde. Láďa byl na přestup mentálně připravený, ale líbilo se mi, že hlavou byl pořád na Spartě. Byl strůjcem úspěchu na hřišti i mimo něj,“ poznamenal Sivok.

Ve Španělsku se podle něj prosadí. „Láďa má velkou kvalitu a v hlavě všechno srovnané. Rodiče ho skvěle vychovali. Má x faktor, ví, kde jsou jeho silné stránky,“ vysvětlil bývalý reprezentační stoper.

Letenští mají v českém výběru aktuálně Martina Vitíka a Jana Kuchtu. Za Srbsko hraje Veljko Birmančevič, za Slovensko Lukáš Haraslín a Qazim Laci obléká dres Albánie. Proti Chorvatsku se gólem podílel na remíze 2:2. „Hlavou u nás gól nedá. Trochu nám to zkomplikoval, protože Albánii udržel ve hře o postup. Hráče potřebujeme brzy zpátky,“ smál se Sivok, manažer A týmu Sparty.

Albánie soupeří ve skupině s Chorvaty, Španělskem a Itálií. „Laci se musel vypracovat z druhé francouzské ligy, s námi vyhrál dva tituly. V kvalifikaci toho moc neodehrál a teď nastoupil od začátku. Je pracovitý a jde o výsledek jeho práce.“

Manažeři kromě vlastních hráčů pokukují i po jiných, kteří jim padnou do oka. „Bavíme se o hráčích, kteří jsou za peníze, kterými asi nedisponujeme,“ namítl s úsměvem Kolář z Plzně. „Jinak kdybych měl miliardu, poskládám si krásný mančaft. Ale vím, jaká je realita,“ dodal.

Sivok nestíhá (stejně jako Kolář) sledovat všechny zápasy. Fandí Anglii, i když najednou je lehce skeptický. Překvapili ho Dánové, líbí se mu Němci.

Proti Portugalsku bez odvahy

Každopádně s Kolářem věnují pozornost především českému mužstvu, které v úterý padlo s Portugalskem.

„Byli jsme v hlubokém bloku, neměli jsme mezihru. Portugalci mají obrovskou kvalitu, ale chybělo mi víc odvahy a výstavby hry odzadu,“ řekl Sivok. „Škoda, že jsme začali hrát až ve druhém poločase. Mohli jsme být odvážnější. Ale pro spoustu kluků šlo o první zápas na velkém turnaji, chápu, že nervozita byla znát a vidět,“ poznamenal Kolář.

V sobotu se svěřenci trenéra Ivana Haška střetnou s Gruzií. Půjde zřejmě klíčový zápas v boji o postup ze skupiny.

„Doufám, že budeme dobře připravení a kvalitou soupeře přehrajeme a vyhrajeme,“ zamyslel se Kolář. „Očekávám změny v sestavě. Musíme daleko víc hrát,“ zdůraznil Sivok.

Oba budou napjatě sledovat, jak si Češi v dalším zápase povedou. Přitom střádat plány, aby Sparta a Plzeň byly v příští sezoně úspěšní.