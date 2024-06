Slováky táhnou rivalové z Prahy. Rada: Mají charakter. Schranzovi gratuloval

Fotbalové Slovensko se přestěhovalo do Gelsenkirchenu. V tamní Veltins-Areně to v neděli vpodvečer rozbalí na trávníku také Ivan Schranz s Lukášem Haraslínem, dva křídla slovenského nároďáku, který to na EURO dotáhl dál než Češi. Oba jsou symboly rozkvětu mužstva pod vedením italského experta Franceska Calzony. „Změnil naši mentalitu, hru i myšlení,“ uvedl Haraslín, hvězda pražské Sparty.

Do všech tří zápasů ve skupině šli jako členové základní sestavy. Proti Ukrajině (1:2) nacentroval Haraslín na zadní tyč, odkud vstřelil Schranz vedoucí gól. Předtím už se trefil i proti Belgii (1:0), což byl vítězný zásah. Pouze Gruzínec Georges Mikautadze zaznamenal na turnaji více branek (3).

Schranzova cesta ke hvězdám nevedla rovným směrem. Ve Spartě se před devíti lety neprosadil, trápil se i na začátku angažmá v Dukle. Na Julisce se s ním potkal brankář Filip Rada a referoval své poznatky tátovi. Se slovenským dříčem se sblížil. „Chválil si ho. Prý je výborný kluk,“ tlumočil Petr Rada synův názor. Před kariérním progresem ještě musel projít štací v Českých Budějovicích. „Tam se mi moc líbil a řekl jsem Mírovi Peltovi, abychom ho udělali,“ vybavil si.

Jejich následná kooperace v Jablonci byla plodná a vystřelila univerzálního ofenzivního poctivce k transferu do Slavie. Doslova „vystřelila“, neboť na severu Čech mu to začalo pravidelněji padat. „Ivan je gólový, rychlostní typ, pracovitý, běhavý a oblíbený v kabině,“ líčil kouč Dukly. „Charakterově byl podle mého gusta. V hlavě to měl dobře poskládané, v Jablonci nám hrozně pomohl. Nahoru šel pomalu, odchod do Slavie jsem mu přál. Tohle všechno je pro něj odměna.“

Se Schranzem, jemuž před třemi lety tragicky zemřel otec, je dodnes v kontaktu. Dokonce mu volal do Německa, aby mu pogratuloval ke dvěma brankám. „On mi zároveň gratuloval k postupu do první ligy,“ ocenil reakci bývalého svěřence s dlouhým krokem. „Mám ho rád, nevypustí jediný souboj. Fotbalově šel hodně nahoru. Jsem rád, že jsem ho poznal. On i Haraslín hrají ve slovenské reprezentaci pravidelně. To, jak se prezentovali v české lize, ukazují i v nároďáku.“

Podobně důležitou úlohu má u Calzony šikula Haraslín. Ten pro změnu útočí zleva. „Myslím, že o něj bude po mistrovství zájem. Hraje v základu a po takových hráčích budou kluby šilhat,“ očekával zkušený trenér. „Slyšel jsem od lidí ze Sparty, že je taky charakterově dobrý. Na hřišti je trošku impulzivnější než Ivan a bývá často zraněný. To je jeho menší handicap,“ shrnul Rada.

Dva vyslanci Chance ligy si v neděli otestují schopnosti proti favorizované Anglii. Ta zatím na šampionátu nepřesvědčuje a odhodlaní Slováci větří šanci na senzaci. „Postoupili jsme z těžké skupiny a zasloužili jsme si to,“ zmínil Haraslín konkurenci Belgie, Ukrajiny a Rumunska. Trenér Calzona bude do hráčů opět pumpovat sebedůvěru. „Chce, abychom si víc věřili. Každý zápas hrajeme to samé. Už jenom nebráníme. Udělali jsme velký krok dopředu,“ doplnil Haraslín, jenž vyhlíží svůj první zásah na EURO. „Už se blížím tomu, aby to tam padlo,“ věřil.

V systému nového kouče, jehož nástup k týmu přinesl rozpaky, se našel. „Trenér přinesl novou vášeň do našeho fotbalu. Dřív jsme jenom bránili na vlastní polovině, teď hrajeme dobrý ofenzivní fotbal, napadáme. Naučili jsme se to, i když to logicky trvalo déle než při každodenní práci v klubu,“ dodal sparťanský křídelník.

Statistiky na EURO Ivan Schranz Lukáš Haraslín 3 zápasy 3 245 minuty 207 2 góly 0 0 asistence 1 4 střely 6 1 ŽK 0