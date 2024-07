Nová repre: Čvančara, spor o pásku i Hranáče. Proč Hašek nechtěl Panáka?

Neúspěch na EURO – a za dveřmi kvalifikace na MS 2026. Co musí trenérský tým Ivana Haška udělat, aby se česká reprezentace posunula od herní bídy, kterou se prezentovala v Německu? Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Jiří Fejgl absolvovali s reprezentací celý turnaj (Kvasnica i přípravný kemp v Rakousku) a v bonusové části pro předplatitele webu www.liganaruby.cz nabízejí svůj pohled na to, jak a kým mužstvo osvěžit. Proč by se hodil zdravý a správně nastavený Čvančara? Byl Hranáč opravdu tak dobrý? Proč Hašek nemá zájem o Panáka? A měl by Souček v kapitánství „ustoupit“ Krejčímu?