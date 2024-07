SESTŘIH: Portugalsko - Slovinsko 0:0, 3:0 na pen. Slzy CR7 a démon Costa!

Oba týmy se potkaly v březnové přípravě a Slovinci vyhráli v Lublani 2:0. Tentokrát výborně bránili a navázali na tři remízy, při nichž ve skupině jen dvakrát inkasovali. Sám Cristiano Ronaldo na jejich branku vyslal sedm střel, ale v zakončení mu chyběla přesnost, nebo mu stál v cestě brankář Oblak, který zneškodnil i jeho pokutový kop ve 105. minutě.

V závěru prodloužení Portugalce zachránil před vyřazením brankář Costa při Šeškově sólu a znovu pak zazářil při penaltách. Při nich Ronaldo už nezaváhal a otevřel mistrům Evropy z roku 2016 dveře do čtvrtfinále.

Španělský trenér Portugalců Roberto Martínez se po překvapivé prohře s Gruzií vrátil k osvědčené sestavě, s níž začínal proti Turecku. Soupeř by i počtvrté na turnaji nasadil stejnou jedenáctku, kdyby mu pro dvě žluté karty nechyběl střelec gólu proti Dánsku Janža. Jeho místo na levém kraji obrany zaujal Balkovec.

Ronaldo byl s 12 pokusy nejpilnějším střelcem základních skupin a i do osmifinále vstoupil s velkou chutí. Už v osmé minutě ho kolmicí poslal do šance Leao, ale zakončit nestihl. Po čtvrthodině se marně dožadoval penalty. Slovinští zadáci k pětinásobnému majiteli Zlatého míče přistupovali bez respektu a hlavně Drkušič mu hodně znepříjemňoval pobyt na trávníku.

Po půlhodině hry se Ronaldo dostal k první střele, ale jeho hlavička brankáře Oblaka moc nepotrápila. Ve své parádní disciplíně poslal z přímého kopu míč nad břevno.

Slovinci se do útočení téměř nepouštěli a schopnosti nejrychlejšího hráče turnaje Šeška v prvním poločase vůbec nevyužili. V závěru prvního dějství se útočník Lipska přece jen dostal ke střele z dálky, ale ta mířila přímo do Costovy náruče. Na druhé straně to zkusil z druhé vlny Palinha a míč z jeho kopačky se otřel o levou tyč.

Po změně stran na sebe několikrát upozornil podařeným driblinkem pravý obránce Portugalska Cancelo. Brankář Oblak uspěl i při dalším Ronaldově přímém kopu. Po hodině hry Šeško poprvé utekl jednačtyřicetiletému Pepemu, ale minul branku. Očekávaný závěrečný tlak Portugalců nepřišel, Oblak vyhrál další dva duely s Ronaldem a zápas dospěl do prodloužení.

V něm Jota pronikl do šestnáctky a upadl přes Drkušičovu nastavenou nohu. Penaltu však Ronaldo neproměnil a o přestávce se v klubku spoluhráčů rozplakal. To už slovinský trenér Matjaž Kek sledoval zápas jen z tribuny, červenou kartu dostal za protesty.

V závěru prodloužení šel po Pepeho chybě Šeško znovu sám na brankáře, ale Costa odvrátil vyřazení. Při penaltovém rozstřelu ho ani jeden ze slovinských hráčů nepřekonal. Zato Ronaldo úspěšně složil penaltový reparát a stejně dobře si vedli i Fernandes a Bernardo Silva.

Diogo Costa byl vyhlášen hráčem zápasu. „To je asi největší zápas mého života. Samozřejmě, že jsme střelce penalt analyzovali, ale hráči se mění a mění i způsob střelby. Jsem rád, že jsem mohl mužstvu pomoci,“ řekl portugalský penaltový mág. Zapsal se do historie jako první brankář na Euru, který v rozstřelu ani jednou nekapituloval.

„Zachránil nás. Jsou chvíle, které se nedají ani vysvětlit,“ ocenil jeho výkon Ronaldo a pokračoval: „Nejdřív mi bylo strašně smutno a teď jsem šťastný. Takový je fotbal. Tu penaltu jsem pokazil, to se mi nestává často.“

Podle statistik má ve vrcholovém fotbale bilanci 163 proměněných a 30 neúspěšných. Ve věku 39 let a 147 dní se stal nejstarším střelcem penalt na evropském šampionátu.