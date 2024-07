Konec Kroose: Spoluhráči ho prosili, ať zůstane. V Bayernu byl nechtěný

Toni Kroos, 34letý fotbalový Federer, ukončí kariéru tak, jak ji hrál: s dokonalým načasováním a zcela pod kontrolou. Jen málo fotbalistů by to tak udělalo a ještě míň fanoušků si to přálo. Antonio Rüdiger ho prosil, aby pokračoval, Dani Carvajal se s ním nechtěl rozloučit, David Alaba přiznal, že měl vztek, Lucas Vázquez byl vykuchaný (jeho slova) a Vinícius Júnior to označil za „hrozný den pro míč“. Ale věřte mu, tohle Kroos umí a umí to už 17 let: učinit správné rozhodnutí ve správnou chvíli, pečlivě zvolené a bezchybně provedené.