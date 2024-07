Španělsko chválené, ale rozbité. Na lajně může být rozdíl 22 let

Po turnajích plných zklamání a rozčarování rozkvetli jako jarní květiny. Španělé zažívají v Německu parádní šampionát, hravým fotbalem plným energie a nápadů hodlají skolit v úterním semifinále i Francii. Před bitvou o finále EURO ale počítají nepříjemné ztráty v zadních řadách. Dvě klíčové karetní absence plus zranění špílmachra Pedriho donutí trenéry ke změnám.

Vyřadit domácí, navíc sakra kvalitní Němce, dalo hodně práce. Páteční dramatickou výhru Španělska 2:1 rozhodnutou v posledních minutách prodloužení orámovalo celkem šestnáct karet. Na Francii tak „La Roja“ počítá nepříjemné ztráty.

Oproti osvědčené jedenáctce budou chybět dva zadáci. Dani Carvajal (32) nedohrál čtvrtfinále po dvou žlutých, karty vyřadí i stopera Robina Le Normanda (32). Proti Německu musel dolů už v 8. minutě Pedri (21). Dirigent z Barcelony si v souboji s Tonim Kroosem poranil koleno, čeká ho až měsíční absence. „Odpusť a brzy se uzdrav. Nechtěl jsem tě zranit, jsi skvělý hráč,“ vzkázal Kroos, který vyřazením se Španělskem ukončil fenomenální profesionální kariéru.

Trenér Luis de la Fuente musí na úterní semifinále proti Francii vybrat náhradníky. Španělští novináři i odborníci z oficiálního webu UEFA.com se vzácně shodují, kým by měl trenér své důležité pilíře nahradit.

Zadní řady s největší pravděpodobností „polepí“ zkušenými borci. Na pravý kraj vyběhne kapitán Sevilly Jesús Navas (38), na stopera půjde Nacho Fernández (34), který po 14 letech v áčku Realu podepsal od léta do arabského Al Qadisiya. Zraněného Pedriho nahradí od první minuty Daniel Olmo, s bilancí 1+1 nejlepší hráč utkání s Německem.

„Moji hráči jsou nenasytní,“ zářil trenér Luis de la Fuente po čtvrtfinálovém dramatu nad Německem. „Samozřejmě je vždycky co zlepšovat, ale nemůžeme zpochybňovat jejich hrdost, kvalitu a nasazení. Naše síla je v jednotě, když jako tým potáhneme stejným směrem, můžeme dojít k našemu společnému cíli,“ zdůraznil.

Na pravé straně španělské skvadry se sejdou hráči dvou generací. Křídelník z Barcelony Lamine Yamal oslaví v sobotu teprve 17. narozeniny, nový parťák Navas, který mu bude krýt na place záda, je téměř o 22 let starší, tudíž by klidně mohl plnit roli jeho otce.

Španělské mládí je na turnaji chválené, druhého křídelníka Nika Williamse (21) už dokonce láká do svých řad Barcelona. Navíc Francie prošla do semifinále, aniž by vstřelila gól ze hry.

„Jsme v semifinále, které nemá nikdo dopředu garantované. Potřebujeme dávat více gólů, pak můžeme zvládnout na hřišti další věci. Jinak jsme vydáni na milost a nemilost našemu protivníkovi,“ upozornil před bitvou gigantů francouzský trenér Didier Deschamps.

Předpokládaná sestava Španělska

Unai Simón - Jesús Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo - Yamal, Morata, Williams.