Kroos: dojemný vzkaz fanouškům. Po EURO končí i druhá legenda

Návrat do národního dresu chtěl Toni Kroos vygradovat velkou trofejí, podobně jako na jaře třímal v ruce pohár pro šampiona Ligy mistrů v dresu Realu. Jenže fotbalové příběhy píší i bolavé kapitoly.

Kroos v pátečním dramatickém čtvrtfinále sehrál proti Španělsku smolný zápas. Jindy panu dokonalému, který na úvod turnaje proti Skotsku zkazil jedinou přihrávku, došla šťáva. Už v prvních sedmi minutách mohl jít po „žlutých“ faulech ze hřiště, v tomto případě benevolentní anglický sudí Anthony Taylor nechal německou legendu poslední zápas kariéry dohrát.

Němci v souboji dvou nejlépe hrajících týmů na turnaji srovnali na 1:1, jenže na úplný závěr prodloužení domácí zmrazil vítěznou brankou Mikel Merino. Kroosův skelný, nepřítomný pohled vypovídal naprosto o všem. Takhle si konec úchvatné profesionální éry nepředstavoval.

„Už několik týdnů mohl být každý zápas mým posledním, teď k tomu opravdu došlo. Ale na tým jsem pyšný!“ zdůraznil německý špílmachr krátce po bolavém vyřazení. „Za posledních pět, šest měsíců jsme udělali obrovský kus dopředu. Dokážeme se prát s nejlepšími týmy. Tohle mužstvo má před sebou skvělou budoucnost, máme úžasné hráče. Věřím, že se budou zlepšovat, až na ně budu koukat v televizi,“ dodal 34letý hráč, mimo jiné majitel 22 velkých trofejí v barvách Realu.

Po dramatické noci ve Stuttgartu mu aplaudoval celý stadion včetně španělských fanoušků. Všichni se klaněli mimořádnému hráči. „Bohužel šlo o Toniho poslední zápas, bohužel jsme ho prohráli. Ale musíme oslavit jeho tituly a rekordy. Samozřejmě by bylo skvělé vyhrát EURO s ním,“ smutnil kapitán německého nároďáku Joshua Kimmich (29). „Mýlím se, nebo jde o nejlepšího hráče, kterého kdy Německo mělo? Nikdo nebyl tak úspěšný, to je bez debat,“ dodal obránce Bayernu.

Kroos završil úchvatnou, sedmnáct let trvající éru v profesionálním fotbale. Přes brzké vyřazení Německa a nepovedené čtvrtfinále končí na naprostém vrcholu, což se podaří málokomu. S lehkým odstupem po vyřazení napsal na svém Instagramu dojemný vzkaz pro všechny své příznivce. „Přesně 29. září 2023 mi zazvonil telefon. Volající: Julian Nagelsmann, Požadavek: návrat do národního týmu. Má první myšlenka byla: přece nejsem pitomý! Má první myšlenka v srdci: pojďme do toho! Už víte, že rozhodlo srdce. Má první myšlenka dnes ráno, 6. července 2024: Jsem pyšný, že jsem to udělal! Navzdory smutku i prázdnotě po posledním hvizdu,“ vyjádřil se rodák z Greifswaldu.

Mimo jiné zmínil i úspěšný přerod německého týmu. „Nemyslel jsem si, že bude reálné vyhrát tenhle titul, v tak krátké době hrát vyrovnaně s těmi nejlepšími. Na tohle jsem ohromně pyšný, co jsme s týmem dosáhli! Speciální poděkování je i pro naše fanoušky, kteří nám udělali domácí EURO naprosto mimořádné,“ dodal potetovaný záložník s osmičkou na zádech.

Jeho vždy čistě bílé kopačky už se v profesionálním zápase neobjeví, ač by si to mnozí fanoušci v Realu nebo v Německu jistě přáli. Kroos ale není jediný, kdo „Die Mannschaft“ po EURO opouští. Mezinárodní kariéru nejspíš ukončí také Thomas Müller (34). „Velmi pravděpodobně šlo o můj poslední mezistátní zápas,“ řekl útočník Bayernu, jenž má na kontě 135 reprezentačních startů. „Když jsem viděl, jak míč padá do naší sítě, připadalo mi to jako bodnutí do srdce,“ přiznal Müller. „Bohužel to nestačilo,“ smutnil muž, který opouštěl arénu ve Stuttgartu s tváří zalitou slzami.